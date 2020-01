Három mérkőzést játszott a Puskás az edzőtáborban

Utolsó spanyolországi felkészülési mérkőzésén egygólos hátrányból állt talpra a Puskás Akadémia FC labdarúgócsapata a romániai FC Hermann­stadt ellen.

Az andalúziai edzőtábor utolsó napjaiban a Puskás Akadámia FC jó formát mutató támadója, Gyurcsó Ádám morfondírozott az őszi idényben mutatott produkción. A Hajduk Split után nevelőegyesületéhez visszatérő Gyurcsó bizakodó, a most negyedik helyen telelő felcsútiak szerinte felérhetnek a dobogóra is.

– Elégedett lehetek, a beilleszkedésem nagyon jól sikerült, hamar felvettem a ritmust, de persze voltak olyan mérkőzések a bajnokság során, amikor csapatszinten és egyénileg is nyújthattunk volna többet – tekintett vissza az őszre Gyurcsó a Hermann­stadt, azaz a Nagyszeben elleni felkészülési mérkőzés előtt. – Ha ezen az úton megyünk tovább, amin most járunk, a tavaszunk még jobb lehet, mint az ősz volt. Támadóként a gólok is minősítenek. Nem én vagyok az utolsó, befejező ember a támadásoknál, de azért vagyok ott, hogy gólokkal, gólpaszokkal segítsem a csapatot. Örülök, hogy ennyiszer betaláltam, de bízom benne, hogy még egy lapáttal rá fogok tudni tenni. Ha megnézzük a csapat utóbbi években nyújtott teljesítményét, láthatjuk, hogy hazai pályán jöttek az eredmények, de idegenben nem sikerült hozni a pontokat. Most fordult a képlet: idegenben nagyon jól szerepeltünk, viszont hazai környezetben sokszor elmaradtak a pontok, és ezek lehet, hogy hiányozni fognak a végelszámolásnál, feltéve, ha nem produkálunk egy elsöprő tavaszt. Néhány mérkőzésen nagyon csalódott voltam, mert több volt a játékunkban, de buta hibát követtünk el, de volt, hogy a játékvezető húzta keresztbe a számításainkat. Ha előre akarunk lépni, akkor a hazai meccseket is hoznunk kell, erősebbnek kell lennünk, s ha ez teljesül, akkor oda tudunk érni a dobogóra, mert ebben a csapatban van annyi.

A Vasile Miriuta vezette Hermannstadt ellen az első ziccer negyedóra elteltével a magyarok előtt adódott, Sós Bence lépett ki a balösszekötő helyén, de lapos lövése elakadt a kapusban. Nem sokkal később Yoell van Nieff szabadrúgását Figuereido kapus nagy bravúrral védte. A romániai együttes leginkább védekezett, de egy pontrúgásból mégis vezetést szerzett: a 24. percben Caiado szabadrúgásból ívelt középre, ahol Yazalde érkezett, és Hegedüs Lajos kapujába sodorta a labdát, 0-1. A szünet előtt Artem Favorov 17 méterről laposan lőtt, labdája a bal kapufát találta el. Fordulás után Sós ziccerét védte a kapus, majd Hadzsiev labdája is elakadt a hálóőrben. Gyurcsót a tizenhatoson belül rántották le büntetlenül, mígnem a 72. percben egyenlített végre a Puskás: Van Nieff tért ölelő átadását Golgol tette le Knezevicnek, aki húsz méterről küldött rakétát a hálóba, 1-1. A hátralevő időben mindkét oldalon volt dolguk a kapusoknak, de hiába játszott jobban a PAFC, elmaradt a győzelem.