Három évre szerződött Háfra Luca

Nővére az egyik legismertebb hazai kézilabdázó. A 19 esztendős Háfra Luca a következő szezont már az Alba FKC-ben kezdi. Három évre írt alá.

Nővére, a 22 éves átlövő, a felnőtt világversenyeken is bizonyító Noémi Cegléden, Luca Budapesten született. A család Maglódon lakik, Luca pedig rövidesen Fehérváron. Az Alba a jövő hét elején ugyanis indítja a felkészülést a következő szezonra.

– Gyömrőn kezdtünk kézilabdázni a nővéremmel, én 2001. február végén születtem, Noémi 1998-ban. Ő egy évvel megelőzött a pályán, mindkettőnknek Valenta Eszter a nevelőedzője. Előzőleg majoretteztünk az iskolában, jól mozogtunk, egy ideig párhuzamosan űztük mindkettőt. Eleinte nem voltam oda a kézilabdáért, de olyan sokat jártam a tesóm edzéseire, hogy én is nekiálltam. Megfordult a fejemben, hogy abbahagyom, de anyu nem engedte, azt mondta, ha valamit elkezdünk, azt végig is kell csinálnunk. Jobban szeretem a sminkelős, kiöltözős dolgokat. A fővárosban, sporttagozaton szereztem gimnáziumi érettségit, most is suliba járok, kozmetikusnak és sminkesnek tanulok, a sportkarrierem befejezése után itt képzelem el a jövőmet, azt tervezem, hogy nyitok egy szalont. De ez a kézilabda után következik, remélem, nagyon sokára.

Szinte még gyerekként mutatkozott be a Gyömrő felnőtt együttesében.

– Az NB II-ben szereplő, korábban az NB I/B-ben is érintett Gyömrő VSK felnőtt csapatában 12 évesen játszottam először, balszélsőként. Nagyon büszke voltam magamra. Az NB II-ben még igen, ám az NB I/B-ben már nem játszottam együtt a tesómmal, ugyanis elkerült a Fradihoz, majd kölcsönadták az MTK-nak, később visszatért a Népligetbe. Aztán én is követtem a Ferencvárosba.

Hat évet töltött náluk. Mikor vívta első meccsét a zöld-fehérek nagycsapatában?

– Minden korosztályban szerepeltem egy kicsit, az ifibajnokságban mutatkoztam be, de játszottam a gyermek-, a serdülő- és a juniorbajnokságban is. Az NB I-ben tavaly ősszel mutatkoztam be a Népligetben a Debrecen ellen, meg is szereztem az első gólomat. Anyukám ott volt a lelátón, amikor betaláltam, fogta a fejét, el sem hitte. A tesóm is pályán volt, ökölbe szorított kézzel mosolygott rám, nagy volt az öröm. Érdekes, hogy az első edzőmeccsem is a DVSC ellen volt, tavaly júliusban, Balatonbogláron. Ott három gólt lőttem. Apukám is jár a meccsekre, ő elfoglaltabb, de ha teheti, jön. Az FTC-ben gyakran neveztek a meccsekre, de túl sok lehetőséget nem kaptam, Schatzl Nadine és Márton Gréta volt előttem, remek játékosok. Nagyon sokat tanultam tőlük, ma is sokat segítenek. Jó volt, hogy a nővéremmel játszhattam, ha gondban voltam, nyugtatóan hatott rám a jelenléte. Azt sajnálom, hogy bár többször voltam kerettag – amire egyébként büszkének kell lennem –, a BL-ben nem léptem pályára, egyik sem volt könnyű találkozó. A legnagyobb sikerem a Fradiban a tavalyi, május végi, ifjúsági négyes döntő Rácalmáson, amit időn túli hetesekkel nyertünk a NEKA ellen. Simics Judit volt az edző, azért volt fontos a siker, mert tudtuk, ez az utolsó közös finálénk, együtt a későbbiekben már nem lépünk pályára.

Három évet írt alá. A több játéklehetőség miatt kötelezte el magát az albásokhoz?

– Igen. Azért örültem a Fehérvár érdeklődésének, mert itt bátran bevetik a fiatalokat. A klub gyorsan lépett, így nem is gondolkodtam másik lehetőségen. Most az a legfontosabb, hogy megszokjam az NB I. tempóját, minél több lehetőséget kapjak. Remélem, sokat tudok segíteni a csapatnak. Többször jártam már a fehérvári csarnokban, a kispadon ültem a legutolsó bajnokin. Nem léptem pályára, mert szoros volt a meccs, immár hazai mezben fogok bemutatkozni az ősszel. Utasi Linda, Afentáler Sára, Varga Emőke volt ellenfelem a korosztályos meccseken.