Hárman a döntőben

A váltók küzdelmei után az egyéni szereplésre összpontosult a figyelem a budapesti felnőtt öttusa világbajnokságon. A nők selejtezőjéből három magyar lépett a fináléba.

Három kvóta. A világbajnoki érmek mellett már a tokiói olimpián való részvétel lehetősége is inspirálhatta azt a 68 hölgyet, akik tusakodásba fogtak a budapesti világbajnokság selejtezőjében. Akadtak többen is, akik már kvótával rendelkeznek, Kovács Sarolta például az Európa-bajnokságon szerzett jogot a tokiói utazásra, de mivel egy nemzetet csak két versenyző képviselhet nemenként a nyári játékokon, jövő tavasszal is a legjobb két magyar között kell lennie a Volán Fehérvár sportolójának. Erre törekszik Alekszejev Tamara is, aki ugyan nyerte idén a fehérvári világkupát, de az Európa-bajnokságot kéztörése miatt ki kellett hagynia. Már az nagy szó, hogy el tudott indulni a vb-n – hiszen nemrég műtötték a kezét.

Ennek ellenére az Alba Öttusa SE pentatlonistája, és Kovács Saci is jól kezdett. Egyazon selejtezőcsoportba kerültek, s a vívás során közel azonos mérleggel zártak az élmezőny végén. Alekszejev 20/13-as, Kovács 19/14-es győzelem/vereség mutatóval evickélt ki az asszók tengeréből. A francia Elodie Clouvel szinte sebezhetetlen volt a páston, 29 tust vitt be, s csak négyszer tudták megszúrni! Kovács Sarolta a vízben érezte magát otthon. Hasította a habokat, s nyerte a számot 2:06,45 perccel. A­lek­szejev Tamara 2:16 perces ideje a 19. helyre volt elég. Bizakodhattak a Fejér megyei öttusázók, hiszen összetettben mindketten az első tízben voltak a kombinált szám előtt, Kovács ötödikként, Alekszejev hetedikként rajtolt el a lövészetekkel megszakított futásra. A német Annika Schleu végül megelőzte a közel egy perces előnnyel rajtoló Clouvelt, Kovács Saroltának csak a kiegyensúlyozottságra kellett figyelnie, kilencedik lett végül. Alekszejev Tamara is visszacsúszott, és csipkednie kellett magát, hogy beférjen az automatikusan döntőbe jutó első 15 közé – 14. lett, ő is bejutott a pénteki döntőbe.

Az A jelű csoportban a litván olimpiai bajnok Laura Asadauskaite és a brit Kate French forgatták fergetegesen párbajtőrüket. A fiatal magyar lányok, a még juniorkorú Guzi Blanka és Gulyás Michelle nem tudták igazán felvenni a ritmust. Gulyás éppen negatív mérlegbe fordult, 16/17-es asszóaránya a 17. helyre sorolta, Guzi 12/21-es mérleggel csak a 29. volt a vívás után. Gulyás Michelle 2:08,28 másodperc alatt úszta le a 200 métert, így a szám másodikjaként – csak az orosz Gubajdullina tudta megelőzni – kapaszkodott feljebb. Guzi Blanka 2:16-tal a 19. leggyorsabb úszó volt a csoportban. A laser-runra így Gulyás melegíthetett vérmesebb reményekkel a Kincsem park impozáns öttusa-arénájában. Gulyás a 14., míg Guzi a 29. pozícióból indulhatott az utolsó rohamra. A KSI sportolója, Gulyás jól kombizott, két helyet javított, s a 12. helyen zárt, vagyis döntőbe jutott. A miskolci Guzi Blanka is megpróbálta a lehetetlent, kilenc pozíciót javítva, a 20. helyre futott fel, de ez nem ért döntőt. A csoportot Kate French nyerte.