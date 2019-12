Ha nyer, biztosan a második helyen telel a Mol Fehérvár

Az év utolsó tétmérkőzésére készül a Joan Carillo vezette Mol Fehérvár FC a labdarúgó NB I-ben – a koronázóvárosiak a második pozícióból várhatják a Kisvárda elleni összecsapást.

Nyilvánvalóan minden csapat epekedve várja már azt a szűk háromhetes „kényszerpihenőt”, amelyet ilyenkor az ünnepek miatt a Magyar Labdarúgó-szövetség eszközöl a játékosok pihentetése céljából – az új év előtt azonban még egyszer meg kell feszülnie minden gárdának.

A fáradtság jelei azért láthatók, főleg az élcsapatokon. A listavezető Ferencváros sem tudott hazai pályán győzni – igaz, rangadót játszottak a Puskás Akadémiával, és csütörtökig még az Európa-ligában is érdekeltek voltak. A Vidi és a Mezőkövesd még rosszabbul járt, ők ki is kaptak, ráadásul mindkettejüktől otthonról vitték el a három pontot (a Mol Fehérvár FC a Paks együttesétől szenvedett kétgólos vereséget; a Mezőkövesd Zsóry FC-t pedig a DVTK lepte meg, 0-1. – a szerk.).

A két gárda legutóbb a nyár utolsó napján találkozott a Mol Arénában, ahol a piros-kékek sima 3-0-s győzelmet arattak – Musliu szerzett vezetést a nagyszünet előtt, utána Milanov és Hodzic is betalált még.

Juhász Roland, a Mol Fehérvár FC válogatott védője:

– Nem számítok könnyű mérkőzésre, ennek ellenére szeretnénk sikerrel zárni a szezont idén. Elég hullámzó volt a csapat teljesítménye az utóbbi időkben, jó lenne, ha most a jobbik arcunkat tudnánk megmutatni megint. A Paks elleni vereséget követően kielemeztük a mérkőzést a vezetőedzőnkkel, aki szerint elsősorban a fejekben kell rendet tenni, a tudásunk megvan ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el. Megpróbáljuk azt az irányvonalat követni, amit ő kér tőlünk, és reméljük, hogy ezt a szurkolóink is minél hamarabb észre fogják venni rajtunk. Természetesen egyetlenegy eredmény csak elfogadható számunkra, az pedig a győzelem – és remélem, a csapatban mindenki tisztában van ennek a mérkőzésnek a súlyával.

Funsho Bamgboye, a Mol Fehérvár középpályása:

– Mint mindig, most is a három pont megszerzése az elvárás. Számomra az a legfontosabb, hogy nyerjünk, nem pedig a gólszerzés. Természetesen ha lehetőséget kapok, bizonyítani fogok, ezt megígérhetem. Több olyan hiba már nem fér bele, mint a Paks ellen. Az a találkozó már mögöttünk van, most a Kisvárdára kell koncentrálnunk. Igaz, hogy ez 2019 utolsó találkozója számunkra, de fáradtak sosem lehetünk, hiszen ez a munkánk. A munkánkat pedig először el kell végezni, tehát meg kell nyerni a meccset, s csak azután gondolhatunk a pihenésre.