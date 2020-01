Első erőfelmérő előtt a Vidi

A napi két edzéssel terhelt napok után pénteken 15 órakor mérkőzésen tesztelhet a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata. A dél-spanyolországi edzőtábor első felkészülési meccsét a svájci másodosztályú FC Winterthur ellen vívják a piros-kékek.

A marbellai enyhe tél lehetővé teszi, hogy egy futballcsapat annyi időt töltsön a pályán, amennyit csak akar. A fehérváriak pedig akarnak, naponta két edzésen is gyakorolnak, melyek egyikére csütörtökön ellátogatott a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is. Marco Rossi végigjárja a Spanyolországban edzőtáborozó magyar csapatokat, figyel, egyeztet, s ha kell békül. Az olasz szakember és Hangya Szilveszter tisztázták korábbi félreértésüket, így a Vidi védője számára újra zöld az út a válogatott felé.

A bajnokság korai, január 25-i tavaszi rajtja miatt csak most és csak itt, Spanyolországban építhet alapot Joan Carrillo vezetőedző egy sikeres szereplésre. A siker pedig egyértelműen a bajnoki cím újbóli elhódítása, valamint a Magyar Kupa megnyerése lenne a Vidi labdarúgói számára. Miközben a nagy rivális Ferencváros kis túlzással mindennap igazol valakit, a fehérváriak játékoskeretében nincs mozgás. Egyelőre az állandóság jelentheti a Vidi fegyverét. S hogy mennyire erős a kohézió, arról pénteken 15 órakor a svájci másodosztályban vitézkedő FC Winterthur ellen adhatnak számot Negóék.

– Mindenki fáradtnak érzi magát, de pozitív értelemben! Nem arról van szó, hogy unnánk az edzőtábort és haza akarnánk menni, épp ellenkezőleg. A fejlődés útján vagyunk, és azért dolgozunk, hogy készen álljunk a tavaszi idény jelentette kihívásokra. Ezért pedig szenvednünk kell! – jelentette ki a MOL Fehérvár FC francia–magyar szélsője, Nego Loic. – Én személy szerint érzem, hogy napról napra jobb a csapatmunkánk, egyre inkább érezzük egymás mozgását, játékát. A Winterthur elleni idénynyitó mérkőzésnek természetesen nem ugyanolyan a rangja, mint majd a bajnokiknak lesz. Az lesz a kulcskérdés és a fő cél, hogy minél gyorsabban szokjunk vissza a versenyzéshez, a meccshelyzetekhez.

Winterthur Svájc hatodik legnagyobb városa, a 100 ezer főt számláló település futballcsapata háromszoros bajnok, igaz, utoljára 103 évvel ezelőtt, 1917-ben lettek aranyérmesek. Az FC Winterthur 1978 óta a másodosztályban szerepel. A helvétek keretének összértéke 7,53 millió euró a transfermarkt.de szerint, Gjelbrim Taipi személyében pedig rendelkeznek egy koszovói válogatott labdarúgóval is.