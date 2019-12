Díjazták a legjobbakat

Túl van az évzárón a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, egyben elismerték az évad legsikeresebb versenyzőit is – a Dunaferr SE maratonistája, Máthé Krisztián is a díjazottak között volt.

Az évzáró gálát Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke nyitotta meg, aki megköszönte a versenyzők és az edzők mellett a magyar kormánynak, a szponzoroknak és a sajtó képviselőinek is az egész éves munkát és a támogatást.

Az év legjobb női kajakosa a két vb-aranyat begyűjtő Kisz­li Vanda, az év női kenusa Kisbán Zsófia, az év férfi kajakosa Boros Adrián és Máthé Krisztián, míg az év férfi kenusa Laczó Dániel és Nagy Gergely Balázs lett. Az év maratonedzőjének Sztanity Lászlót választották.

Máthé Krisztián, a Dunaferr SE maraton-világbajnoki ezüst­érmes kajakosa:

– Nagyon örülök, hogy megkaptuk ezt az elismerést, ez nagy szó! Pályafutásom elején nem is tudtam elképzelni, hogy valaha kapok ilyen díjat, pláne, hogy megoszthatom mással is, Adrián személyében. Ettől függetlenül, megvallom, most egy kicsit számítottam rá, de őszintén mondom, az sem esett volna rosszul, ha csak Adrián kapja. Ő az Eb-n és a vb-n, illetve a Világkupán is egyesben és párosban is szerzett érmeket. Ez is jelzi, hogy számítanak ránk, úgy gondolom, a szövetség is bízik a további közös munkánkban és esetleg a következő sikerekben. Szeretném jövőre még szebb eredményekkel zárni az évet, és akár ismét megszerezni ezt a díjat. Most már ez is motivációt jelent számomra.