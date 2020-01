Az Alba Fehérvár kihasználta a szolnokiak hibáit

Elképesztő izgalmak közepette, egy ponttal, 90-89-re verte az Alba Fehérvár kosárlabda­csapata a Szolnok együttesét az élvonalbeli bajnokság soros fordulójában.

Oroszlányban nyert, Zalaegerszegen és Sopronban egylabdás meccsen szenvedett vereséget a fehérvári egylet. Ezúttal egy ponttal győztek, az utolsó dobást a meccs legjobbja, Andre Jones engedte el, labdája mellé szállt. A vendégek három győzelem után szenvedtek vereséget.

A meccsnapon ünnepelte 32. születésnapját a szezon közben igazolt amerikai hátvéd, Darrin Govens, aki a fehérváriak egyik legjobbja volt:

– Különösen remek este volt számomra a vasárnapi, ugyanis a szülinapomon sikerült megvernünk az egyik nagy riválist. Nyerni mindig jó, most különösen fontos sikert arattunk. Igazi csapatmunkával értük el a sikert, ugyan vannak még hibáink, de most az a legfontosabb, hogy nyertünk.

Marijan Cakarun, a vendégek – szintén menet közben igazolt – centere is jól teljesített, a lepattanók mellett 11 pontot tett a közösbe.

– Felkészültünk a hazaiakból, jól is teljesítettünk. A sport ilyen, hol nyersz, hol veszítesz, sajnos ezúttal nem mi örülhettünk. Úgy gondolom, jó úton járunk, ha legközelebb találkozunk a fehérváriakkal, ezeket a hibákat már nem követjük el védekezésben, mint tettük a hétvégi meccsen.

A hazaiak szakvezetője, Jesus Ramirez érthetően nagyon örült a győzelemnek, csapata ezzel az 5. helyre lépett az NB I-es tabellán.

– Minden siker fontos, ez különösen az volt. Az első negyedben domináltunk, harminc pontot szereztünk, az ellenfélnek csak húszat engedtünk. A későbbiekben is tartottuk a ritmust, a második negyed végén zárkóztak a vendégek, de tartottuk a vezetést. Az utolsó negyedben nagyon izgalmassá vált a találkozó, a végjátékban jobb döntéseket hoztunk, ennek köszönhettük a sikert. Valamint annak, hogy egységesek vagyunk, ismét bizonyítottuk, tudunk küzdeni egymásért. Sportszerű, fizikális meccs volt, nagyon komoly erőkifejtésre kényszerített bennünket az Olaj. Az utóbbi időben sok dolog változott több klubnál, nálunk állandóság van, ami rendkívül fontos.

A vendégek egy hónapja kinevezett szlovén trénere, Gasper Potocnik szerint szórakoztató, izgalmas meccset vívtak az együttesek.

– Az első negyedben nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk, sok kosarat dobtak a hazaiak a mi hibáinkból. A harminc kapott pont után nehéz volt felzárkózni, mégis sikerült. Egylabdás meccs lett, a szerencse a végén az Alba mellett volt, bár ez nem von le semmit a győzelmük értékéből.