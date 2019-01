Alsóház: a stabilitásra törekednek

Szokásos szezonvégi értékelését ezúttal is elkészítette rovatunk, megkérdeztük a megyei I. osztályú labdarúgócsapatok vezetőit, trénereit, hogyan vélekednek az elmúlt három hónapról. Cikkünkben leginkább arra voltunk kíváncsiak, hogy a szakemberek milyennek ítélik a pontvadászat színvonalát, saját együttesük teljesítményét, valamint a felkészülésről is ejtettek néhány szót.

11. Lajoskomárom – Mosberger Mátyás szakosztályvezető

– A színvonal nem változott a korábbi évekhez képest, kicsit kiegyenlítődtek az erőviszonyok – beleértve a 10–12. helyig. Egy-két gyengébb csapat akad, akik kevesebb pontot szereztek, valamint a Polgárdi visszalépése is befolyásolta a sorrend kialakulását. A megszerzett pontok számával elégedett vagyok, viszont két mérkőzést sajnálok. A védekezésünk nem mindig volt megfelelő, Martonvásáron és Baracson is győznünk kellett volna, amennyiben ezt a két meccset hozzuk, és négy ponttal többet gyűjtünk, akkor a terveink szerint alakul az ősz. A jelenlegi helyezésünket illetően nem lett volna rossz, ha előrébb végzünk, de az előbb említett kiegyenlített mezőny miatt a 11. helyig jutottunk. Tavaly ilyenkor nyolc pontunk volt, ezúttal tizenöt, a mögöttünk álló együttesek közül egyik sem tudott legyőzni bennünket – ez bizakodásra adhat okot. Természetesen sajnáljuk az utolsó, Mezőfalva elleni meccset, ahol minden balul sült el (0-5 hazai pályán – a szerk.). A fő probléma nálunk – annak ellenére, hogy erősödtünk – az edzéslátogatottság. Sok játékosunk más településen él, a távolság miatt pedig nehezen megoldható az utazásuk. Bízom benne, hogy tavasszal ebben is javulni fogunk, hiszen elkészült a világításunk, így akár késő este együtt készülhet a keret.

Január közepén kezdjük a felkészülést, a műfüves bajnokságba valószínűleg csak egy gárdával nevezünk. Azt tervezzük, hogy más megyékből választunk majd ellenfeleket az edzőmeccsekre. Igyekszünk a társaságot együtt tartani, és a tavasz folyamán legalább ennyi, vagy még több pontot szerezni.

12. Martonvásár – Patkós Csaba vezetőedző

– Több jó csapat van idén, teljesen nyílt a bajnokság. Előnyére változott a megyei labdarúgás, egyre több együttes játszik tudatos focit, és egyre szervezettebbek a gárdák. Ezek mind-mind a minőség javulását jelzik a osztályban.

A legnagyobb kihívás számunkra, hogy megfelelő, stabil állapotot tudjunk magunk körül megteremteni a megye egyes szinthez, de sajnos ennek még mindig az útvesztőjében járunk, és nem igazán rendezettek a körülményeink. A nyáron tizenkét játékossal indultunk, a megszűnés veszélye fenyegetett minket, a bajnokság előtt rendezett kupameccsre például nem tudtunk kiállni. Ennek dacára valahogy összeálltunk, a labdarúgókat ezért dicséret illeti – egy-két kivétellel, akik nem jártak edzésre, és meccsre –, mert mindent megtettek a megfelelő szereplés érdekében. Igaz, az eddigiekhez képest idén más célokat kellett kitűzni, ám bízom abban, hogy a tél folyamán némi erősítéssel, tudunk majd egyet lépni előre a tavasszal.

A nehéz mérkőzésekből és a vereségekből egyaránt kell tanulni. Ezekből akadt kettő is (Mór 0-9, Ikarus-Maroshegy 3-9), bár nem nagyon volt az ősszel könnyű kilencven percünk, de megpróbáltuk odatenni magunkat, sajnos azonban egy-két játékos sérülése nehezítette a munkát hétről hétre. Lesz dolgunk bőven a folytatásban, de feltétlenül a helyes útra szeretnénk terelni a társaságot, mert ennyire nehéz helyzetben még nem voltunk.

Decemberben még mozogtunk, január közepén fogjuk elkezdeni a felkészülést.

Szeretnénk új játékosokat hozni a klubhoz, erre a csapatban szinte minden poszton szükség lenne – jelenleg ezeknek a feltételeit kell biztosítani. A műfüves bajnokságban természetesen indulunk, hiszen az egyik helyszínt Martonvásár adja, emellett a legfőbb célunk az, hogy minél több meccset játsszunk.

13. Kisláng-Telmex – Rehák Viktor vezetőedző

– Eléggé kétpólusú lett a bajnokság: van két-három kiemelkedő csapat, míg a többiek egymás között bármilyen eredményt el tudnak érni. Egy-egy szerencsésebb sorozattal néhányan feljebb tudtak kapaszkodni a középmezőny első feléhez, akadtak viszont, akik lemaradtak – köztük mi is. Ami a pontok megszerzésén kívül gondot okozott nekünk, az a góllövés volt. Nem tudtunk élni azokkal a lehetőségekkel, amelyekkel képesek lehettünk volna meccseket eldönteni. A megoldás kulcsa magunkban rejlik, a hibákat megpróbáljuk orvosolni a felkészülési időszakban. A csapat nagyjából megértette, hogy ebben az osztályban nagyobb erőbedobás szükségeltetik, és a mérkőzések is sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek. Akadt néhány meccs, amikor tényleg csak nüanszokon múlt a döntetlen, vagy a győzelem. Sok pontot hullajtottunk el, a pozitívumot abban látom, hogy számos alkalommal nem játszottunk alárendelt szerepet. Mindent összevetve azért nem néz ki jól, hogy csak kilenc pontot gyűjtöttünk. Két kilencven percre emlékszem vissza szívesen: a Mór elleni győzelemre, és a Főnix FC-vel játszott döntetlenre. Ezeken a találkozókon akadtak jó jeleneteink. A bajnoki idény elején azt gondoltam, hogy kicsit hamarabb észbe kapunk, mondjuk már három meccset követően, ezért van némi hiányérzet bennem. A szezon közepétől viszont jobban muzsikáltunk.

A felkészülés január közepén indul, a kerettel kapcsolatban annyit mondhatok, én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy leginkább az ifjúsági csapatból merítsünk, így nem is tervezek új igazolásokat. Hétközi edzőmeccsekhez keresünk időpontokat, ellenfeleket, mert a műfüves bajnokságra nehezen tudnánk összeállni, nem biztos, hogy megfelelőek lennének számunkra az időpontok.

