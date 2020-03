Alkalmazkodniuk kell a megye I. focistáknak is

Megkezdődött volna a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi idénye. A hétvégi párosítások helyett azonban a trénereket, vezetőket arról kérdeztük, hogy a felkészülésük hogyan sikerült, valamint hogyan vélekednek a koronavírus miatt a pontvadászat elhalasztásáról.

Mennyire sikerült megtölteni tartalommal a négy hónapos felkészülést?

Változott-e a tél folyamán a csapat kerete, voltak-e érkezők, vagy távozók?

Arra készültek, hogy a hétvégén már játszani fognak – ezzel ellentétben továbbra is határozatlan időre marad a szünet. Beszéltek már arról, hogy mit tudnak tenni jelen helyzetben?

1. Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Balogh Zsolt vezetőedző:

– Január 15-én kezdtük a felkészülést, heti három edzéssel, majd folyamatosan NB III.-as csapatokkal játszottunk mérkőzéseket. Egy darabig működött a rendszer, aztán közbeszóltak betegségek, ami az egész csapatot sújtotta, és így volt egy kéthetes időszak, amikor nem tudtunk úgy dolgozni, mint szerettünk volna. Mire újra talpra álltunk megérkezett a koronavírus, a héten már nem edzhettünk. Nem igazolt el senki a csapatból; három érkezőnk van olyan posztokra, amelyeket szerettünk volna erősíteni: Zsigmond Bence Velencéről, Pratsler Alex Egerből érkezett, valamint Wittner Máté Ausztriából tért vissza.

Most első az egészség, és nem a bajnokság. A vírus terjedésével érezhető volt, hogy nem fog elkezdődni a pontvadászat. Az amúgy is hosszúra nyúlt téli szünet után reménykedünk a legjobbakban, hogy ha az emberek is úgy állnak hozzá és betartják a szabályokat, bízunk abban, hogy még az idén játszhatunk.

2. Móri SE – Kiss Máté – vezetőedző:

– Január 22-én, szerdán kezdtük meg a felkészülést, amit szinte végig Petres Tamás vezényelt nekünk. Számos edzőmeccset játszottunk, zömében magasabban jegyzett ellenfelek ellen. Márciustól irányítom én az edzéseket, így a fi nomhangolás része maradt nekem. Az egész csapat várta már, hogy megkezdődjön a tavaszi pontvadászat. Sajnáljuk, hogy ez most határozatlan időre eltolódik. Volt mozgás a csapatban, távozott: Kovács Krisztián (Ikarus), Grecsó Bence (Balatonfüred), Molnár Milán (Bodajk – kölcsönbe). Érkezett viszont Tetzl Dávid (Bodajk), Adorján Gergő (Bicske). A sérültek listája is elég hosszú, Petruska Dániel és Varga Balázs is szinte a teljes tavaszi szezont kénytelen kihagyni, még Végvári Ádám rehabilitációs kezeléseken vett részt és eddig nem kapcsolódott be a csapatedzésekbe. Hosszú sérülése után Kiprich Dániel viszont ismét teljes értékű edzésmunkát végzett a csapattal. A klub az országos híreket, fejleményeket követve fogja majd meghozni a további lépéseket. Egyelőre erre a hétre mindennemű munkát beszüntettünk és kértük a játékosokat: saját és környezetük egészsége érdekében maradjanak otthon.

3. Főnix-Baracska – Pavlik József vezetőedző:

– A felkészülés jól sikerült, vártuk a tavaszi rajtot, de mint ismeretes, ebből nem lesz semmi. Lehet, hogy még hosszú hónapokig futball nélkül maradunk, de amennyire lehet, kezeljük a helyzetet. Nem volt változás a keretben, Kanadából jött vissza régi játékosunk, Sarok Zsombor.

4. Tordas FÉSZ Zrt. – Korolovszky Gábor vezetőedző:

– A saját mértékünkhöz képest meg tudtuk tölteni tartalommal a felkészülést, voltak edzéseink, játszottunk edzőmérkőzéseket, vártuk volna a kezdést. Nem nagyon történt változás a keretünkben. Semmit nem kell tennünk, várjuk a döntéseket, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Nem vagyunk azon a szinten, hogy naponta edzzünk, amatőr csapatként profi gondolkodásunk van. Amikor azt mondják, hogy mehetünk játszani, akkor újra megyünk. Jelen pillanatban nem tartunk edzéseket, de elkészült az otthoni edzésterv, és ezek szerint dolgoznak majd a játékosok.

5. Sárbogárd SE – Pajor László szakmai igazgató:

– Több oldalról is speciális volt ez a helyzet, az aktualitása szomorúbb. A mostani koronavírus is, de ha úgy vesszük a bajnokság kiírása szintén eléggé rendhagyó volt, hiszen későn kezdődött volna. Viszont a műfüves bajnokságban játszottunk, bár egy hosszú felkészülés van mögöttünk, aminek most jelenleg még nem tudjuk élvezni a hasznát. Sajnálatos, hogy az egész világot érinti, és a labdarúgásra is maximálisan rátelepedett.

Az alapozásunk jól sikerült, annak ellenére, hogy nem lesznek fordulók, a kupameccsen jó csapatot győztünk le, magabiztosan. Az eredmény is tükrözi, de játékban felülmúltuk ellenfelünket, az volt a cél, hogy nyerjünk, és ezt teljesíteni is tudtuk a Bodajk ellen. Volt távozónk, Buzás Attila Tolnába igazolt, Paget Olivér a DUFK csapatához ment, Nagy Ármin pedig egyéb elfoglaltságai miatt nem tudja látogatni az edzéseket. Egy volt játékosunkat, Barabás Józsefet Lajoskomáromból igazoltuk vissza, őt több helyen számításba vesszük, az ifiben, a megye kettes csapatnál, valamint a felnőtteknél is. Az utánpótlásban már beszéltünk az edzőkkel, hogy milyen formában tudnánk a játékosoknak otthoni feladatokat adni, erre vannak elképzeléseink. Különböző videókat, edzésterveket kapnak, és ez a felnőtt csapat játékosai számára is testre szabott lesz.