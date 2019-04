A kiesés elől menekülő Puskás pontot mentett

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 30. fordulójában immár csak az egyik fél számára volt komoly tétje a megyei rangadónak. A Puskás Akadémia FC a MOL Vidi FC otthonában is a kiesés ellen küzdött.

Mindkét oldalon kedélyes hangulatban melegítettek a játékosok, a két élvonalbeli Fejér megyei egylet csatája előtt. A fehérváriak a csalódás keserűségével csepegtetett felszabadultsággal várhatták a Puskás Akadémia FC elleni bajnokit, hiszen az aranyért vívott versenyfutásból már kiszálltak, s nem végezhetnek a másodiknál rosszabb pozícióban. Azonban a visszavágás vágya kétségtelenül fűthette a Vidi játékosait. A Puskás Akadémia FC gúnyt űzött a 2018-19-es pontvadászatban a piros-kékekkel, két meccsből kétszer verték a Vidit a felcsútiak, előbb 2-1-re, majd 3-0-ra. A reváns reménye, no meg a tény, hogy a Puskásnak úgy kell a pont mostanában, mint egy falat kenyér – a forduló előtt három pontra volt a kieső helytől –, jó mérkőzést ígért. S nem is kellett csalódnia a szerény számú publikumnak, mert lendületesen kezdtek a csapatok, s a helyzetekkel sem fukarkodtak. A hazai oldalon a bal szélről érkező beadások, jelentettek komoly veszélyt, Nikolov 19 méteres szabadrúgása a kapu fölé szállt, míg a Puskás többször odaért a fehérvári ketrec elé. Gonzalo Vega a keresztléc fölé bombázott, Szakály Péter lövését pedig Kovácsik Ádám védte vetődve. Aztán a 23. percben Hegedüs Lajosnak kellett nagyot nyújtóznia, nem is egyet, kettőt. Milanov szöglete után Juhász fejelt, s a felcsúti kapus a felső lécre tolta a labdát, majd az újabb sarokrúgás után Vinícius fejesét piszkálta szögletre. A harmadik nyomán is Juhász bólintott, a kapu elől Mioc vágta ki. Kovácsikot távoli lövésekkel tesztelték a vendégek, majd masszívan visszahúzódott harminc méteren belülre a Puskás, mikor a Vidi-játékosok lábán táncolt a labda. A most a védelem jobb oldalán ténykedő Stopira aktívan vett részt a támadásvezetésben, a középpálya jobb szélén futballozó Nego rendre beljebb lépett, de nehezen jutott el a labda Kovács Istvánhoz, vagy éppen Futács Márkóhoz. A félidő hajrájában Kovács szép csellel tört a kapu közelébe, de nyolc méterről az oldalhálóba emelt a kivetődő Hegedüs Lajos felett.

Fordulás után sem volt halálosan veszélyes a kapura a Vidi, pedig Stopira egy támadáson belül két kötényt is kiosztott, majd aztán majdnem luftot rúgott… Az 53. percben aztán nagyot fordult a világ, Kovács Istvánt buktatta épp a tizenhatos vonalán Nagy Zsolt, Kassai kivárt kicsit, majd a tizenegyespontra mutatott…. A büntetőt Milanov lőtte – félmagasan a kapu jobb oldalába, 1-0. A Puskás Akadémia már korántsem volt annyira lelkes, mint az első játékrészben, egyre többször hatolt át védelmén a hazai gárda, Nego remek beadását példádul hajszállal fejelte a bal kapufa mellé Futács Márkó. 25 perccel a szünet után éledt fel kissé a PAFC játéka, Gonzalo Vega jobb külsővel indította Knezevicet a jobb oldalon, de a horvát támadó csúnyán a kapu fölé durrantott. A találkozó hátralevő részében jóformán semmi nem történt, unalmasan csordogált a játék. Ahogy arra számítani lehetett, a MOL Vidi FC nem szakadt meg az újabb és újabb akciókért, a Puskás pedig tanácstalan volt támadásban. Egészen a 84. percig, amikor Kiss Tamás jobbról centerezett, Knezevic oxival tette kapura, az ide-oda pattogó labda Kovácsikról Juhászra, a védő pedig ismét a kapusra, majd a portás lábáról a bal sarokba szállt, 1-1. A 90. percben akár fordíthatott volna a PAFC, Kisst engedte el Vinícius, a szélső löketét Kovácsiknak kellett védenie, hogy valamelyest mentse a fehérváriak becsületét.

MOL Vidi FC–Puskás Akadémia FC 1-1 (0-0)

MOL Aréna Sóstó, 2585 néző. Vezette: Kassai Viktor (Szalai, Horváth R.)

MOL Vidi FC: Kovácsik – Stopira, Juhász, Vinícius, Tamás – Nego, Nikolov, Pátkai, Milanov (Hodzic, 89.) – Kovács I., Futács (Scsepovics, 70.). Vezetőedző: Marko Nikolics.

PAFC: Hegedüs L. – Poór (Heris, 84.), Hegedűs J., Hadzhiev, Nagy Zs. – Szolnoki, Mioc – Sós (Radó, 73.), Gonzalo Vega, Szakály P. (Kiss T., 61.) – Knezevic. Vezetőedző: Komjáti András

Gól: Milanov (54. – büntetőből) illetve Kovácsik (öngól, 84.)

Sárga lap: Vinícius (92.) illetve Szolnoki (91.)