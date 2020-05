A (futball)élet csupa ajándék mostanság

Egy hét múlva újra tétmérkőzésen lép pályára a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata. A Magyar Kupa elődöntője előtt két felkészülési mérkőzést is vív a Vidi, ráadásul 18 óra leforgása alatt.

Mint kisded a csillagszórós karácsonyt, úgy várja a futballbarát az újabb mérkőzéseket. A téttel bíró csatákra még május 23-ig várni kell, a Mezőkövesd elleni MK-elődöntő első összecsapását akkor vívja a MOL Fehérvár FC, azonban addig sem maradnak ajándék nélkül a foci kedvelői. Bár ez a mostani inkább csak olyan beígért, de át nem adott meglepetés lesz, mert szombaton Zalaegerszegen, s vasárnap itthon a Budafok ellen sem mehetnek be a nézők, sőt televízión, vagy internetes stream-csatornán sem lehet élőben követni az eseményeket.

Pedig lenne mit elemezni. Nagy kérdés egyelőre, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozás, és annak eredményeként a hosszúra nyúlt meccsszünet mennyit árnyalt a játékosok technikai tudásán, s a május 4-e óta tartó közös edzések alatt sikerült-e újra ráérezni a társakra, a labdára?

Szombaton 17 órakor Zalaegerszegen meccsel a Vidi, az ellen a ZTE FC ellen, mely alakulat már letudott egy felkészülési mérkőzést. A hét közepén a Ferencváros vendégeként szenvedtek 2-0-s vereséget a kék-fehérek. Azon a találkozón a szezon közben padra ülő Márton Gábor a Demjén (Szemerédi, 69.) – Bolla (Kocsis, 62.), Katanec (Szépe, 46.; Sebestyén L., 81.), Lesjak (Bobál D., 46.), Tamás – Bedi (Németh E., 62.) – Radó (Meshack, 46.), Barczi (Ostrek, 46.; Szökrönyös 76.), Bőle (Mitrovics, 46.), Babati – Bobál G. (McWoods, 46.) csapatot szerepeltette, s minden bizonnyal a Fehérvár ellen is rotálja együttesét. Mint ahogy minden bizonnyal Joan Carrillo is.

– Furcsa időszakon vagyunk túl, legalábbis remélem, hogy most már túl vagyunk rajta. Nem emlékszem, mikor volt utoljára olyan, hogy márciusban, áprilisban és májusban ne a futballról szólt volna az életem – vélekedett Pátkai Máté, a Vidi középpályása. – Az sem nevezhető megszokottnak, hogy május közepén kezdtünk el tulajdonképpen egy felkészülési időszakot a bajnokság folytatására. Bízom benne, hogy elég lesz számunkra az a bő három hét, amit közös edzésekkel tudunk tölteni, hogy olyan állapotba kerüljünk, hogy sikerrel vegyük a hátralévő akadályokat. Hétvégén jó lesz ismét futballmérkőzésen részt venni, még ha csak edzőmeccsről is beszélünk, hiszen két hónapja nem volt ilyenben részünk. Arra jó lesz a hétvégi két felkészülési meccs, hogy mi is és a szakmai stáb is pontosabb képet kaphat arról, hogy milyen állapotban is van a csapat, hiszen ezt a legjobban élesben lehet megállapítani.

A zalai derbit követően 16 órával már a Sóstón ölt szerelést Joan Carrillo együttese. A vendég pedig egy nem tervezett, de alapos ünneplésen átesett alakulat lesz. A Budafok MTE számára az volt a szezon legnagyobb ajándéka, hogy a lezárt másodosztályú bajnokságban épp a feljutó második helyen álltak, így a 2020/21-es idényben már az élvonalban vitézkedhetnek. A Budafok edzője nem ismeretlenül érkezik a fehérvári edzőmeccsre, hiszen Csizmadia Csabából éppen a Vidiben lett NB I-es labdarúgó.

Vagyis ezekben a napokban az élet csupa ajándék.