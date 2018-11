A focikupa mellett színes programokkal várnak mindenkit decemberben

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is összemérhetik tudásukat a kispályás labdarúgás szerelmesei a XIX. Videoton Baráti Kör Egyesület Fehérvári Kispályás Ünnepi Futballfesztivál Családi Sport-és Egészségnapok Határok Nélkül nevet viselő eseményen. A focin kívül számos más érdekességgel várják a kilátogatókat a Videoton Oktatási Központban.

Az évek óta méltán sikeres, és országos méretűvé avanzsált megmérettetést a két ünnep között, hagyományosan 2018. december 27-től 30-ig rendezik. Ismételten tartalmas és élménydús kikapcsolódási lehetőség várja mindazokat, akik ellátogatnak majd a VOK-ba. A tornákra december 10-ig lehet jelentkezni.

A 34 évesnél idősebb, 1984.január 1. előtt született „öregfiúk” az első napon lépnek pályára, majd a folytatásban a rendezvény gerincét adó Nemzetközi Kispályás Felnőtt Labdarúgó Kupa (december 28–30.), a Női Focikupa (december 28.) és a gyermek U11 kupa (december 29.) is megrendezésre kerül.

Az idei eseménnyel kapcsolatban Juhász László főszervezőtől megtudtuk, hogy a Videoton Baráti Kör Egyesület a Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesülettel közösen szervezi meg a XIX. Fehérvári Futballfesztivált.

– A legjelentősebb program idén is a nemzetközi felnőtt kispályás torna lesz, amit minimum 24 csapattal rendezünk, és minden csoportban lesz egy határon túli gárda is. A lebonyolítás legfontosabb változása, hogy hosszú évek óta először palánk nélkül játszanak majd az együttesek. Idén is lesz a már jól megszokott ketrecfoci, valamint egészségmegőrző programok – hangsúlyozta Juhász, aki külön kéri a fehérvári szurkolókat, hogy legyenek ott minél többen az új Sóstói Stadion avatásán.