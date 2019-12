A címvédő korán döntött

A futsal NB I alapszakaszában is kiemelkedően szereplő MVFC Berettyóújfalu otthonában lépett pályára a 12. fordulóban a Dunaferr DUE Dutrade FC csapata. A házigazdák már az első félidőben eldöntötték a párharcot.

MVFC Berettyóújfalu–Dunaferr DUE Dutrade FC 3-1 (3-0)

Berettyóújfalu: Mezei – Diece, Szabó P., Takács Z., Rafinha. Csere: Sándor – Nagy I., Gál I., Kártik, Sid, Harmati, Trencsényi, Nagy D., Sipos. Edző: Mullor Cabrera Sergio.

Dunaferr: Cseresnyés – Klacsák, Fridrich, Pál P., Sáhó. Csere: Rigó – Kolompár, Dorogi, Faragó, Horváth B.

Edző: Fehér Zsolt.

Gól: Rafinha (14.), Gál I. (17., 18), ill. Dorogi (26.).

A jó kezdésben bízva támadó felfogásban lépett fel az újvárosi együttes, és az első percben volt is lehetőségük a gólszerzésre, de Fridrich Dávid lövését blokkolták a védők.

A folytatásban a hazaiak vették át az irányítást, és támadásaik a 16. percben góllá értek. Ekkor egy pontosan középre passzolt labdát Henrique Da Silva lőtt a hálóba, 1-0. A következő percek aztán kijózanítólag hatottak a vendégekre, hiszen előbb a 18.-ban, majd a 19.-ben is bevette a kaput Gál István, 3-0. A szünet után több helyzete is volt a Dunaferrnek, ezek közül a 27. percben Dorogi Benjamin elegáns mozdulattal szépített, 3-1.