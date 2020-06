Újra kiadták a Csókakő és a fölötte magasodó vár történetét leíró népszerű könyvet

Az önkormányzat és több civil szervezet együttműködési szerződést írt alá, hogy a Csókakő a harmadik évezred küszöbén című könyvet újra, változatlan formában kiadja.

Mivel a Vértes kincséhez tartozik ez a könyv is, így a Vértes–Gerecse Vidékfejlesztési Kö­zösséghez nyújtották be pályázatukat és nyertek több mint 1,2 millió forintot. Ezer példányban készült után­nyomás, az önkormányzati dolgozók közvetítésével kaphatják meg a könyvet az olvasók. Nem csak a helyiek forgathatják a kiadványt, a borrend június végén tartotta a Szent Donát Bor­ünnepet, s a Kárpát-medence valamennyi szegletéből érkező vendégnek is adtak az értékes kiadványból.

Vezető képünk illusztráció!