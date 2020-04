KultúrKarantén: a Kennedy-gyilkosság nyomában, Stephen King szemével

A horror koronázatlan királya, ­Stephen King nem is olyan ritkán bizony elszakad a nevéhez fűződő zsánertől, és különböző műfajokban csillogtatja meg tehetségét.

A 11/22/63 címet kapó vaskos regénye az 1960-as évek Amerikájába repíti vissza a kedves olvasót.

A történet főszereplője a harmincas éveiben járó Jake Epping kisvárosi angoltanár, akinek tüdőrákban haldokló idős barátja, Al egy napon egy hajmeresztő titkot árul el: ismeri a módszerét az időutazásnak. Arra kéri Jake-et, hogy eme képesség segítségével akadályozza meg azt az eseményt, amelytől az öreg Amerika és a világ romlását datálja: 1963. november 22-e (innen ered a 11/22/63-as cím az amerikai dátumhasználatot figyelembe véve), azaz John F.

Kennedy elnök meggyilkolásának napja. A múltbéli látogatásnak azonban van egy buktatója, ugyanis ha az időutazó visszatér a jelenbe, majd úgy dönt, hogy újra ellátogat a múltba, minden általa végrehajtott tett törlődik, és visszaáll az eredeti állapot.

Gondolná az olvasó, hogy nincs is itt semmi probléma, megakadályozza az ember Kennedy meggyilkolását, visszatér a saját idejébe, ahová amúgy is tartozik, és jön a happy end. Akkor azonban nem Stephen King lenne a szerző. Az amerikai író több szálon futó, hiteles és szerethető karakterek garmadáját felvonultató regénye gyönyörűen bemutatja az 50-es, 60-as évek Amerikáját, szinte úgy érezzük, magunk is részesei vagyunk annak a világnak, ahol még a színes bőrűeket nem igazán fogadták be, ahol a női egyenjogúság még a kanyarban sincs, és ahol a jövőből érkező Jake Epping gyengéd érzelmeket kezd táplálni a múltbeli szépség, Sadie Dunhill iránt. A több mint 1100 oldalas, letehetetlen regény alapvető koncepciója, hogy az adott szituációban meghozott különböző döntéseinknek milyen kihatásuk van a jövőre, hisz egyáltalán nem mindegy, hogy egy-egy válaszúton merre is haladunk tovább. King bámulatosan keveri a romantikus, a történelmi, a drámai, a humoros és az izgalmas elemeket, amivel ismételten bebizonyítja, hogy neve nem csak a horror műfajában jelent garanciát.

A 11/22/63-ból azonos címmel 2016-ban nyolcrészes minisorozat is készült James Franco főszereplésével.