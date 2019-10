Idén is diákok elevenítik fel a forradalom és szabadságharc eseményeit Fehérváron

Évek óta hagyomány Székesfehérváron, hogy október 23-át a fiatalok műsora eleveníti fel a városi ünnepségen. Idén is Matuz János írta az előadást, aki ezúttal a Széchenyi szakgimnázium diákjaival adja elő a Kőnél keményebbek című darabot.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Lassan befejezték a Széchenyi szakgimnázium diákjai az október 23-i ünnepi műsor próbafolyamatait. A Matuz János által írt és rendezett darab a Kőnél keményebbek címet kapta, melyből néhány rövid jelenetet a sajtó előtt mutattak be pénteken a Széphő tárgyalótermében. Annyit elárulhatunk előre, hogy az előadásban fontos szerepet kap Vörös Janka jazzénekesnő, sőt egy zongora is. Matuz János így fogalmazott: – Az 1956-os forradalmat, tudjuk, középiskolai padokból előlépő fiatalok, egyetemisták robbantották ki, akiknek elegük lett egy eltévedt ideológia önkényuralmából. Az elemi erővel kitörő szabadságvágy szabadságharcba torkollt, és az utolsó pillanatokban is ők harcoltak a barikádokon. Az ő tisztaságuk, hitük előtt tiszteleg 2019-ben a Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája mintegy hatvan diákja a Kőnél keményebbek című ünnepi műsorral.

– Évek óta hagyomány Székesfehérváron, hogy március 15-ét és október 23-át a fiatalok műsora eleveníti fel, hisz mindkét ünnep nagyban hozzátartozik a fiatalokhoz, és azzal, hogy ők jelenítik meg, talán közelebb is hozza ezeket az eseményeket hozzájuk – fogalmazott a próba megtekintése után Cser-Palkovics András polgármester. Az október

23-ához kapcsolódó programok már 22-én elkezdődnek Székesfehérváron. A Püspökség imádságos megemlékezést tart reggel 9 órakor a Szent István Bazilika ’56-os emlékkeresztjénél, és ekkor kezdődnek az iskolai rendezvények is. Október 23-án, szerdán reggel 9 órakor pedig a Fejér Megyei Hírlap hívja meg a fehérváriakat: Skorka Károly újságíró és költő emléktábláját avatjuk a lap Ady Endre utcai épületénél. Ezt követi 16 órakor a Városház téren Fehérvár hivatalos ünnepi megemlékezése a fiatalok előadásával.