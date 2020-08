Vízhiány várható Velence egyes területein kedden

Fejlesztési munkálatokat végez a DRV Zrt. az ivóvízhálózaton augusztus 11-én, a Szilfa dűlő, Szilvafa köz területén.

A munkavégzés következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz átmenetileg korlátozásra kerül, ezért vízhiány várható. Az érintett területen az ivóvízellátást tartályos ivóvízszállítással biztosítják. A tartályos ivóvíz igényét a DRV INFO vonalon lehet bejelenteni! A munkavégzés következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz átmenetileg opálossá, zavarossá, levegőssé válhat. A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával – írja Velence Város Hivatalos Oldala a népszerű közösségi oldalon.