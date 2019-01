Velencei sportuszodatervek: idén indulhat a beruházás

A tó körzetében élők nagy álma valósulhat meg azzal, ha megépül a Velencére tervezett sportuszoda. Színesebb lehetőségeket jelentene a mindennapos testnevelés tekintetében éppúgy, mint azoknak, akik eddig a megyeszékhelyre jártak úszni.

A FINA-szabványnak is megfelel

Velence körzetében jelenleg is van olyan település, ahol a mindennapos testnevelés tekintetében – az egyéb lehetőségek mellett – szóba jött az uszodalátogatás is. Ám ennek megoldása igen bonyolult: a hosszadalmas utazás, az egyébként is nagy kihasználtsággal működő fehérvári uszoda rendjébe való betagozódás csak két olyan momentum, amely megnehezíti a döntést és a testnevelési paletta színesítését. Szinte nincs olyan település a tóparton, ahol ne örülnének egy saját uszodának – de jó hír, hogy Velence már kész tervekkel bír ezen a téren. Esély már csak azért is lehet a megvalósulásra – azaz a tervek forrásokkal való alátámasztására –, mert az Érd– Dunaújváros–Fehérvár háromszögben nincs sportuszoda, csupán néhány tanmedence. A tervezett, FINA-szabványnak is megfelelő uszoda a Velencei-tó partján élő közel 30 ezer embert, az évente idelátogató százeres nagyságrendű turistaközönséget, valamint a helyi vízilabda-egyesületet szolgálná ki, továbbá a Velence 40 kilométeres vonzáskörzetében élőket is sportolási lehetőséghez juttatná.

A velencei sportuszoda terve már négy éve megfogalmazódott a fejünkben

– mondta a Fejér Megyei Hírlap kérdésére Koszti András polgármester.

– A Magyar Vízilabda-szövetséghez 2015 áprilisában adtuk be a sportfejlesztési programot, amelyet még abban az évben jóvá is hagytak. A következő mérföldkő 2018 végén következett, amikor a kiviteli tervek elkészítésére megtörtént a közbeszerzési eljárás.

Szorít a határidő

Az idei esztendő folyamán azonban szintén fontos lépéseknek kell megtörténniük ahhoz, hogy 2020 első fél évére kulcsrakész állapotban adhassák át az uszodát – ugyanis a támogatások elnyeréséért már háromszor kért hosszabbítást a város az Emberi Erőforrások Minisztériumától, valamint a Magyar Vízilabda-szövetségtől. A társasági adó (tao) támogatást is igénybe vevő projekt azonban egyre szűkebb határ időkkel bír: ahhoz, hogy a projekt végső befejezési dátumaként meghatározott 2020. június 30. tartható legyen – ennél további hosszabbítási lehetőségre jelenleg a tao szerint nincs ugyanis lehetőség –, elengedhetetlen, hogy 2019 tavaszán meg tudják kezdeni az építkezést – húzta alá a polgármester. Tehát idén év elején ki kell hirdetni a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesét, el kell készíteni a terveket, kiválasztani a kivitelezőt, és április táján meg kellene kezdeni az építkezést.

– Nagyon szorít tehát a határidő – szögezte le a város vezetője, aki elmondta azt is: 4,718 milliárd forint a beruházás tervezett költsége, amelyben a kivitelezéshez szükséges önerő 1,415 milliárd forint. Viszont egy ilyen beruházásnál nem szükséges egyszerre a teljes fedezet megléte – nincs is meg mind –, szakaszolni lehet ugyanis az építkezést. Vagyis a meglévő összegből elindulhat a munka, és menet közben is lehet igényelni a támogatásokat, amelyek az önrészhez adódnak.

A hely, ahová megálmodták az uszodát, városi tulajdonban van – a Velence Resort & Spa és az Ifi étterem között lévő önkormányzati területen –, s a tervek szerint 8147 négyzetméternyi területű lesz. Befogadóképessége is meglehetősen nagy volumenű, hiszen négy kisebb-nagyobb medencét, 506 fős lelátót és ezerfős öltözőt terveztek bele – amelyeket nem csak a „tulajdonosok”, azaz a város és a sportolók használhatnának, hiszen bérbeadással bevételt is generálna. A beruházó projektgazda egyébként a Velence Plus Kft., amelyben Velence önkormányzatának 40 százalékos tulajdonrésze van, de ugyanennyi egy vagyonkezelő kft. tulajdona, és 20 százalékban érdekelt benne a Velencei-tavi Úszó és Vízilabda Egyesület is. A tervek tehát készen állnak – a megvalósítással azonban már nem lehet sokat várni.