Paprikás hangulat fogadta a Volánt Klagenfurtban, ahol a rekordbajnokkal kellett farkasszemet néznie a székesfehérvári csapatnak. A találkozót magabiztosan kezdte a Kiss Dávid vezette együttes, amely sokat tartotta magánál a korongot, emellett a kapura is igen veszélyes volt. A hazaiak kapusának többször is védenie kellett, azonban Rasmus Reijolának is akadt dolga, mert az ellenfél is alakított ki veszélyes lehetőségeket. A kezdeményező játék eredményesnek bizonyult, a játékrész közepén Anze Kuralt távolról tette be a pakkot a kapu torkában álló Sebők Balázsnak, aki szépen kitolta a szélről érkező Hári Jánosnak, a csapatkapitány pedig a kapuba bombázott, 0-1. A vendégek próbálták elrejteni a korongot, ennek köszönhetően ki tudták csalogatni az osztrákokat és gyors támadásokkal továbbra is nyomást gyakoroltak Sebastian Dahm ketrecére.

A második harmad ott folytatódott, ahol az első véget ért, továbbra is az AV19 akarata érvényesült. Ahogy közeledett a következő szünet, egyre jobban játszott az EC Klagenfurt, Mathias From többször is helyzetbe került, azonban nem sikerült áthatolni a védelmen és Reijolán.

A záró felvonásban már inkább a hazaiak voltak veszélyesek, a mérkőzés során először ők lőttek többször kapura, azonban a Volán állta a sarat és ellentámadásokkal mozgásban tartotta ellenfele kapusát. A percek múlásával egyre idegesebb lett a Klagenfurt játéka és a közönség is kifejezte nem tetszését, a sokszor megszakadó játék inkább Hári Jánoséknak kedvezett. A végjátékra emberelőny is segítette a Volánt, amely megőrizte előnyét és megnyerte a mérkőzést.

EC Klagenfurt – Hydro Fehérvár AV19 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)

ICEHL 12. forduló, Heidi Horten Aréna. Nézőszám: 3704. Vezette: Ofner, Piragic, Bärnthaler, Puff.

EC Klagenfurt: Dahm – Maier, Strong, From, Hundertpfund, Bischofberger, Nickl, Jensen Aabo, Peeters, van Ee, Schwinger, Preiml, Unterweger, Petersen, Obersteiner, Fraser, Klassek, Sablattnig, Waschnig, Gomboc, Lam. Vezetőedző: Kirk Furay

Hydro Fehérvár AV19: Reijola – Campbell, Atkinson, Kuralt (1), Hári 1, Sebők (1), Messner, Gaunce, Erdély, Brown, Cheek, Stajnoch, Stipsicz, Terbócs, Kulmala, Ambrus G., Mihály, Németh. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kapura lövések: 23 ill. 27.

Emberelőnyök: 0/4 ill. 0/4