A látogatók a Király sori fűtőerőmű udvaráról indultak, s elsőként az Április 4. Gépgyár által gyártott meszesvízlágyító-rendszer tartályait nézték meg, majd útjuk a régi kazánházba vezetett, ahol a már üzemen kívüli kazánokat csodálhatták meg, melyeket egykoron szénnel fűtöttek. Lehetőség volt bekukkantani a pincébe is, ahol annak idején az égés során keletkező salakot lapátolták össze, majd szállították el. Az egyik sarokban megmaradt egy betonbunker is, amely ha robbanás ellen nem is védett, egy esetleges omlás esetén fedezéket nyújthatott az ott dolgozó munkásoknak. A bunkert később megpróbálták lebontani, de az kifogott a légkalapácson, így még ma is áll.

Az erőműtúra egy jelenleg is működő vízelőkészítő, vízlágyító rendszer helyiségében folytatódott, ahol reverz ozmózissal és ioncserével kezelik a vizet. Itt igazi meglepetés fogadta a látogatókat: a komor és rideg ipari falak őrzik a Székesfehérvári Királyi Napok során felvonuló óriásbábokat. A séta során különböző érdekességeket lehetett közelebbről is szemügyre venni, így például a Láng Gépgyár és a Ganz Művek által gyártott gőzturbinát vagy gázmotor alkatrészeket, úgy mint hengerfej szelepekkel, dugattyú, gyújtógyertya és kuplung.