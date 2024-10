Bárki leadhatja tönkrement, megunt műszaki cikkeit, elektromos berendezéseit a hivatalos hulladékudvarokban, ami nem csak azért jó, mert nem foglalja otthon a helyet, vagy mert újrahasznosul valahol, valamikor, hanem azért is, mert így nem kerül út menti erdősávokba, városi szemeteskonténer mellé, sem pedig patakba, vízmosásba. A hulladékudvarok előnye, hogy szinte mindig nyitva vannak, így bármikor adhatunk le bármit. A hátránya viszont az, hogy el kell odáig jutni, ami idő is, és persze költség is. Fehérvárcsurgón most házhoz jön az elektronikai hulladék gyűjtője.

Fehérvárcsurgó, a Dózsa Gy. u. 37. szám alatti Piacudvarban kialakított gyűjtőhelyen díjmentesen leadhatók a háztartásokból kikerülő elektromos berendezések. Ezek lehetnek olyan nagy méretű háztartási berendezések, mint például a mosógép vagy a hűtőszekrény, de lehetnek kisebbek is, köztük a porszívó, a gyorsforraló, vagy éppen a konyhai robotgép. Könnyedén megszabadulhat a lakosság az IT és telekommunikációs berendezésektől, legyen az számítógép, nyomtató, mobiltelefon, de az olyan szórakoztató elektronikai berendezésektől is, mint a rádió, a TV, vagy a hifitorony.

Az október 26. szombat 8-11 óra között tartott ingyenes elektronikai hulladékgyűjtési akció szervezői minden érdeklődőt figyelmeztetnek arra, hogy szétbontott, hiányos állapotú készülékeket nem vesznek át. Az eszközök lehetnek működésképtelen vagy akár sérült állapotban is, de szétbontva nem.