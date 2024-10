Schmidl Ferenc alapelve az volt, hogy az építészetben nem a stílus, hanem a minőség az elsődleges. Így a ma nevét viselő díj adományozásának egyik legfontosabb értékmérője az épített környezet minőségi alakítása. A székesfehérvári baptista imaház ezen értékek és szempontok mentén megvalósított tervéért a Schmidl Ferenc Építészeti Díjat idén Pozsgai Angéla vehette át.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Átadták a Schmidl Ferenc Építészeti Díjat a városházán

Pozsgai Angéla munkáját több székesfehérvári és Fejér vármegyei épület is dicséri. Műemléképületek homlokzatfelújítási és portáltervei is kötődnek nevéhez. A Schmidl Ferenc Építészeti Díjat a 2024-ben épült baptista imaház bővítésének építészeti minősége alapján Székesfehérvár épített környezetének magas színvonalú alakításáért, s ezzel a város építészeti kultúrájának ápolása terén végzett példaértékű építészeti alkotótevékenységéért érdemelte ki. Az elismerést Cser-Palkovics András polgármester adta át Pozsgai Angélának.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A bíráló bizottság által a díjra javasolt épület átlényegülése évtizedes hiányt pótol – mondta el Lantay Attila, Székesfehérvár főépítésze. Az épület korábban csak úgy kaphatott építési engedélyt, hogy külsejében semmiképpen sem ölthetett szakrális jelleget. Így épült meg a családi lakóházra hasonlító épület. Mára azonban eljött az idő, hogy rendeltetését és jelentőségét kifejező formában bővíthesse imaházát a baptista gyülekezet. – Az épület elhelyezkedése a városszövetben, valamint a hely korábbi története is azt az utat követelte meg, amelyet tervezője következetesen végig is járt: fizikailag és szellemi szinten is kiemelte az épületet a környező lakóépületek közül. Egyedi bejárati előtetője a hagyományos magastetős földszintes épületszárnyon, valamint a harangtoronyra emlékeztető vertikális elem igazi templommá változtatta a korábbi épületet – fogalmazott a főépítész.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Nem a hivalkodás, hanem a jelenlét szimbóluma

Az építész szakmában ritka és egyben különleges alkalom, amikor az építészt egy szakrális épület tervezésére kérik fel – mondta Pozsgai Angéla, hozzátéve, szeretné, ha a baptista imaház épülete a városban úgy foglalná el a helyét, hogy nem a hivalkodás, hanem a jelenlét szimbóluma.