Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége Hargitai Gergely, sárbogárdi zenész, operatőr volt aki a Karib-tenger kalózai c. rajongói film elsőszámú kamera asszisztense. A nézők imádták a filmeket, hatalmas rajongótábora volt és van a kalózos mozinak. A rajongás szülte a most készülő produkció ötletét is, amihez már amerikából is gratuláltak a csapatnak, amiben Gergő is dolgozik. A beszélgetésben megismerjük a zenészt, a basszusgitárost és a kamera mögött álló embert is, de kiderül például az is hogy mit szólt Johnny Depp a készülő filmhez?