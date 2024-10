A székesfehérvári együttes úgy lépett parkettre csütörtök este Debrecenben, hogy az új idényben tétmérkőzésen még nem kapott ki. Ezt a veretlenséget szerette volna megőrizni Omar Pelillo legénysége, amely esélyeshez méltóan az első és a második szettben is csupán 12 pontot engedett ellenfelének. A harmadik játszmában is végig vezetett a Loki, 16-16-nál azonban egyenlített a házigazda, fordított és két ponttal vezetett is, de Pesti Marcellék nem szerettek volna túlórázni, 21-19-ről fordítottak és behúzták a mérkőzést.

A MÁV Előre Foxconn legközelebb október 27-én, vasárnap 20.00 órától lép pályára a MAFC otthonában a Magyar Kupában.

Férfi röplabda Extraliga

DEAC – MÁV Előre Foxconn 0:3 (12, 12, 22)

Debrecen, DESOK Sportcsarnok, Vezette: Jámbor Tamás Zoltán, Villás Tibor Richárd

DEAC: Moret 10, Lescay 1, Elleh 10, Lasecki 1, Kiss I. 1, Kun 1. Csere: Imre, Dorogi 4, Kókai, Toma, Bán (libero). Vezetőedző: Fodor Antal

MÁV Előre Foxconn: Szabó V. 4, Tomanóczy 2, Bakiri 7, Pesti 12, Fazekas B. 6, Luna 15. Csere: Eke 7, Péter 1, Szentesi, Takács M. (libero). Vezetőedző: Omar Pelillo