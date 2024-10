Nincs más választás 15 perce

Kivágják a Zichy liget fáit (galéria)

Harminc fát vágnak ki a Zichy ligetben október 28-án, hétfőn, másnap pedig új, már nagy fákat ültetnek helyettük – jelentette be Cser-Palkovics András polgármester a döntést ismertető sajtótájékoztatón pénteken. Előbb az augusztusi vihar, később pedig vizsgálat is igazolta, hogy az Zichy liget több fája is teljesen korhadt belülről, ezért életveszélyesek lehetnek. A városgondnokság közel negyven fa kivágására kapott engedélyt, de tíz fa még menthetőnek tűnik, így összesen harminc fát fognak kivágni. Ez a szám elenyésző nagyságrendű a liget teljes faállományához képest, ám a változás így is szembetűnő lesz.

Gombor Lili

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A Zichy liget fáinak nagyon sokat köszönhet a város közössége, sok-sok generáció élvezte az árnyékot adó lombokat, hiszen vannak olyan fák is, amelyeket még az 1870-es években ültettek. Ugyanakkor az idő vasfoga őket sem kíméli, mára erősen elkorhadt a törzsük, így a lomb és az ágak levágása nem bizonyult elegendőnek a fák biztonságossá tételéhez, s mostanra bebizonyosodott, hogy elkerülhetetlen a kivágásuk. Harminc fát kell kivágni a Zichy ligetben

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap Veszélyes fák a Zichy ligetben Az elöregedett fákat nyár végén tizedelte meg több erős széllökés, vihar is, melyek során embertelen méretű ágak szakadtak le a ligetben. Szerencsére személyi sérülés nem történt, s hogy ez így is maradjon, a városgondnokság faápoló szakmérnökei FAKOPP műszerrel (akusztikus tomográffal) vizsgálták meg a Zichy liget fáit, amely kimutatta a törzsben, illetve nagyobb vázágakban található korhadásokat és üregeket. A vizsgálati eredmények – melyek alapján a fák kivágása mellett döntöttek – elérhetőek lesznek a városgondnokság honlapján. A jövő héten kivágandó harminc fa pótlására gyakorlatilag azonnal sor kerül majd, hiszen másnap már elkezdik elültetni az új fákat. Jóllehet, nem ugyanoda, ahonnét kivágták őket, hiszen az idők során változtak a szabályok, és járda mentén már nem ültethető fa, ezért a liget más-más pontjaira kerülnek az új fák. Idős japánakácokról van szó, amelyeket most ki kell vágni, de helyükre ugyanilyen fajta fák kerülnek majd – mondta el Bozai István városgondnok, hozzáfűzve, hogy a Zichy liget nemcsak egy park, hanem a város legnagyobb rendezvénytere, így nagyon komoly felelősség, hogy a ligetben biztonságos állapotban lévő fák álljanak. A városgondnokság idén összesen ötszáz fát ültet el Székesfehérvár-szerte, az első harmincat a Zichy-ligetben. Nehéz, de meg kell tenni Cser-Palkovics András polgármester arra kéri Székesfehérvár közösségét, hogy bízzanak a szakemberekben, hiszen augusztusban is láthattuk, hogy egy hirtelen érkező nagy szél mekkora riadalmat tud okozni, főleg, ha leszakad egy-egy nagyobb ág, veszélyeztetve ezzel járókelőt, gépjárművet vagy házat. – Sajnos most ezt a lépést meg kell tenni. Senki sem jó szívvel teszi ezt meg, de most ez a szükséges és helyes lépés. Ezeknek a fáknak valóban nagyon sokat köszönhetünk, pótlásuk meg fog történni – mondta el a városvezető.

Kivágják a Zichy liget fáit Fotók: Nagy Norbert

