Késsel fenyegetőzött és megütötte a jegyvizsgálót

Káromkodott és szitkozódott az a bliccelő utas, aki hirtelen felindulásból még meg is ütötte a jegyvizsgálót. Sőt, késsel is fenyegetőzött a pusztaszabolcsi vonatállomáson. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt most vádat emelt ellene.

Kecskés Zoltán

Illusztráció Fotó: MW/Archív

Jászberényiné Király Teodóra sajtószóvivő arról tájékoztatott, hogy a vádirat szerint a férfi még február 13-án vonaton utazott, azonban érvényes menetjeggyel nem rendelkezett, ezért a jegyvizsgáló figyelmeztette, hogy a következő megállóban szálljon le a vonatról. A férfi a pusztaszabolcsi vasútállomáson leszállt a vonatról, majd a jegyellenőr két kollégájával a peronon álló férfit figyelmeztette, hogy jegy nélkül ne szálljon fel a Székesfehérvárra induló vonatra – olvasható a közleményben, amiben hozzátették, a férfi fenyegetőzött is: Akkor a vádlott a figyelmeztetés miatt folyamatosan káromkodott és szitkozódott a jegyvizsgálókkal, azzal fenyegette őket, hogy kést vesz elő, majd távozóban hátulról az egyik jegyvizsgáló hátát megütötte és közben tovább szitkozódott. A sértettnek az ütés következtében sérülése nem keletkezett. Az ügyészség vádiratában a férfival szemben, tárgyalás mellőzésével pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

