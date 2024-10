Október 26-án, szombaton 19 órakor mutatják be a Haza! című filmet, amelyben a székesfehérvári Lantai (Májer) József hadifogolynaplója elevenedik meg - írja az ökk. A két évvel ezelőtt Fehérvárra hazatalált napló indította útnak az alkotókat, hogy filmen jelenítsék meg az I. világháborúban, a 17-es honvéd gyalogezredben szolgáló magyar honvéd és társainak életét. A Haza! című filmetűdben a fiatal katona, Lantai (Májer) József háborús emlékeit és szibériai fogságának embert próbáló történéseit mutatják be a székesfehérvári asztalos naplója alapján.

A "megjátékosított" dokumentumfilm Kovács Szilvia producer és Matuz János forgatókönyvíró-rendező alkotásában készült el. Zenéjét Cserta Balázs szerezte, míg a képi világról Megyeri Zoltán és Pethő Gábor operatőrök, valamint Szentmiklósi Dávid vágó gondoskodott, a rendezőasszisztens Percze Ilona volt. A főbb szerepekben Varga Gabriella, Schneider-Zaj Ákos, Kovács Máté, Csutorás Emma és erdélyi színjátszók is láthatók.

A csíkcsomortáni Lármafa Egyesület színjátszóit pénteken a Városházán fogadta Lehrner Zsolt. Székesfehérvár alpolgármestere beszélt a város történetéről, bemutatta a Díszterem nevezetességeit és a csoport megnézte a koronázási ékszerek hiteles másolata mellett a Városháza történetéről szóló kiállítást is. A találkozón a csíkcsomortániak is meséltek a filmforgatás élményeiről. Mint azt Boros Katalintól, a színjátszó társulat vezetőjétől megtudtuk, nagy örömmel vették a felkérést, hogy a szibériai jelenetek helyszínén, a Csíki-havasokban statisztáljanak. A szereplők korhű ruháit maguk varrták, és a filmben szereplő ételeket: a gazdagok asztalára kerülő túrós galuskát és a szegényebbek „vékony” tejbegrízét is maguk főzték. Boros Katalin mesélt arról is, hogy a településnek több mint száz éve van színjátszó csoportja, amely a csíkcsomortániak életében fontos szerepet tölt be. Számos falu kultúrotthonában fellépnek, nagy sikerrel játsszák darabjaikat. A csanádpalotai színjátszó találkozó rendszeres fellépői és most, nagy örömükre, első alkalommal részt vesznek a Paál István Országos Amatőr Színjátszó Találkozón.