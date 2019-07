Útépítés, fejlesztés Kőszárhegyen – iparterület kapujában

Az útépítés az iparterület fejlesztését segíti elő a faluban, az uniós és az állami támogatás összege 120 ezer forint híján elérte a 160 millió forintot. Az út környezetében több helyszínen zajlik még fejlesztés.

– Néhány évvel ezelőtt térségünk országgyűlési képviselőjével, Törő Gáborral és a Fejér megyei önkormányzat szakembereivel közösen gondoltuk végig, hogy melyek azok a fejlesztések, amelyekhez vannak vagy várhatóan lesznek reálisan elérhető pályázati források – mondta megnyitójában Borján Péter polgármester. – Nemcsak hogy együtt gondolhattuk végig, hanem azt a projektmenedzsment-támogatást is megkaptuk, ami szükséges ahhoz, hogy egy kistelepülés is megvalósíthasson európai uniós pályázatokat. Úgy vélem, hogy a menedzsmentszemléletű pályán maradva önkormányzatunk maga is be tud kapcsolódni a gazdasági életbe.

Az iparterület infrastrukturális fejlesztéseként megvalósított építkezés, amellett hogy az elmúlt évek legnagyobb volumenű projektje, Kőszárhegy fejlődése szempontjából is az egyik legjelentősebb beruházás. A közel 160 milliós forrásból 1100 méter aszfaltos út, 653 méter csapadékvíz-elvezető árok, valamint 33 parkolóhely készült el.

Az út környezetében több helyszínen zajlik fejlesztés: építkeznek a sportpályán és az óvoda udvarán, készül a termelői piac. Az új út több mint tíz hektár ipari tevékenységre alkalmas terület logisztikai forgalmát szolgálja ki, a terület jelentős részén már működnek cégek és egy nagyvállalat, a Simon Műanyag-feldolgozó, de az elkészült út további többhektárnyi terület ipari és gazdasági jellegű fejlesztését alapozza meg. A fejleszthető területekből 0,8 hektár az önkormányzat tulajdonát képezi.

Az utat a nemzeti színű szalag átvágásával Törő Gábor országgyűlési képviselő, valamint Nyikos László, Polgárdi és Borján Péter, Kőszárhegy polgármestere avatta fel.