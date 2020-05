Újra izzadt tenyerek tapadnak a volánra

A hosszú kényszerpihenő után május 6-án újraindult a közlekedési vizsgák és az utánképzések sora. A fővárosban és a Pest megyében élő vizsgázni vágyóknak sajnos még várniuk kell.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiadta az engedélyt, melynek értelmében 2020. május 6-tól Budapest és Pest megye kivételével újraindulhatnak az országban a közlekedési vizsgák és utánképzések. A járványügyi helyzet miatt nehéz helyzetbe került ágazat fellélegezhet végre, hiszen a várva várt intézkedés teljes körű, vagyis a közúti, a vasúti, a hajózási és a légügyi területet egyaránt érinti.

Lehet, hogy szombaton és délután is lesz vizsgáztatás

A várólista hosszú, a rajta szereplők pedig bizonyára türelmetlenek, ám nem kell sokáig várniuk, ugyanis, akik idejében jelentkeztek, azok közül sokan már jövő hétre kaphattak is időpontot, így gyorsan túl lehetnek a vizsga izgalmain, és siker esetén várhatják a megszerzett tudás kézzelfogható bizonyítékát, a jogosítványt. Sokat kellett várni erre a bejelentésre, hiszen még március 19-én függesztette fel a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) vizsgáztatási és utánképzési tevékenységét, igazodva a minisztérium járványügyi veszélyhelyzeti intézkedéseihez. Volt példa arra, hogy az elmúlt időszakban is vizsgáztattak, de azt a vizsgaközpont csak a tárca külön engedélyével tehette. Kivételes esetek voltak ezek a vizsgák és vizsgálatok, de azok nem tűrtek halasztást, ami érthető, hiszen olyanok szerepeltek a listán, mint például leendő mentőgépkocsi-vezetők. Mostantól tehát újra lehet vizsgaidőpontokat igényelni Budapest és Pest megye kivételével, mert ott továbbra sem lehet jelentkezni és a vizsgaturizmus megelőzése érdekében az egyes helyszíneken kizárólag azok tehetnek vizsgát, akik életvitelszerűen is az adott településen, megyében élnek.

Ábrahám Csaba, a Perpetuum Mobile Autósiskola vezetője kérdésünkre elmondta: – A vizsgáztatás rendkívül szigorú szabályok mentén zajlik majd. A kesztyű és a védőmaszk kötelező a tanulónak, az oktatónak és a vizsgabiztosnak is, sőt a tanuló csak saját golyóstollat használhat a vizsga során. Jól mutatja a szigorú előírásokat az a szabály is, mely kimondja, hogy bármilyen papíralapú írásos dokumentum érkezik, azt három napig pihentetik, mielőtt elővennék feldolgozásra. Hiába nagy az igény a vizsgaidőpontokra, nem tudunk többet vizsgáztatni, ugyanis tíz órában limitálva van az az idő, amit naponta dolgozhatunk. Elsősorban a „beragadt” vizsgázókat várjuk, akiknek már volt lefixált időpontja, de a vírus miatt törölni kellett.

Az oktató azt is elmondta, hogy tudomása szerint vannak olyan tervek, hogy lesz délutánonként, sőt szombatonként is vizsgáztatás, de erről hivatalos értesítés még nem érkezett. A legtöbb iskola jelenleg is tartja, igaz elektronikus úton, a kapcsolatot a tanulóival, de a tilalom feloldása ellenére május hónapban sokan nem vágnak bele a vizsgákba, mert a kockázat jelentős, különösen, ha figyelembe vesszük az oktatók magas és egyre emelkedő átlagéletkorát. Fontos tudni, hogy a vizsgaidőpontot a tanuló lemondhatja, de nem a megszokott módon, vagyis napokkal korábban, hanem akár a vizsga napjának reggelén is. Ha úgy alakul, hogy a tanulónak meg kell tennie ezt a lépést, akkor is díjmentesen kell biztosítani számára egy másik vizsgaidőpontot. A vizsgaközpont vidéki ügyfélszolgálati irodáiban a járványügyi előírások betartásával ismét lehetőség nyílik a személyes ügyintézésre, de Budapesten és Pest megyében továbbra sem.