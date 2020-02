Újabb állomásához érkezett a színek és szőttesek programsorozat

Szombat délelőtt folytatódott a Színek és szőttesek című programsorozat. Ezúttal a divatszínek és a textilszínezékek funkciói kerültek középpontba.

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében megrendezett sorozat újabb állomásához érkezett. Ezúttal Bajczár Éva textiltervező, iparművész tartott érdekes előadást a divatszínekről, illetve a színek divatban elfoglalt helyéről.

Emellett Pásztókai-Szeőke Judit régész bemutatóján a természetes textilszínezékek funkcionalitásával ismerkedhettek meg az érdeklődők. – Néhány éve régészként egy olyan leletanyaggal foglalkozom, ahol felvetődött az a lehetőség, hogy nem csak ruhafestő funkciójuk volt a textilszínezékeknek, hanem ezen túlmutatóan a mindennapi életben is használták őket. Ekkor kezdtem komolyabban foglalkozni a témával. – mondta el kérdésünkre Pásztókai-Szeőke Judit.

A textilszínezékek egészségmegőrző hatását Ázsiában, Afrikában és valószínűsíthetően Európában is használták már az ókorban. A festő buzérról – amivel narancssárga, élénk piros és bordó színt is el lehet érni – biztosan tudható, hogy megelőző szerepe volt. Bizonyított, hogy buzérral színezett alsóruhát viseltek az angol és a holland matrózok, mert ez segíthetett a hideg és nedves tengeri útjuk során az egészségük fenntartásában. Az egészségmegőrzés mellett az ókori gyógyászatban és az orvoslásban is nagy szerepet kaptak a színezett textilek. Az indigóval színezett anyagoknak antiszeptikus hatást tulajdonítottak, így például a bőrön található kisebb sérülések, sebek gyógyítására alkalmazták. Egyes kultúrákban a fekélyt indigóval színezett textillel kezelték. Az interaktív vetített előadás után kötetlen beszélgetésre is lehetőséget kaptak a jelenlévők, valamint Pásztókai-Szeőke Judit néhány olvasmányos könyvet is ajánlott azok számára, akik szeretnének további ismereteket szerezni a textilszínezékek témakörében.