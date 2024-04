Popey egy keverék kan kutya, aki a becslés szerint két éves. Játékos és kissé kajla, de ennek ellenére pórázon viszonylag jól közlekedik. Bújós kutyus és szereti, ha foglalkoznak vele. Családi négylábúnak ideális választás lenne.

Popey

Forrás: ASKA

Cipó szintén egy keverék fiú kutya, aki 2018 nyarán született. Kedves, ragaszkodó és nyugodt. Más kutyákkal is jól kijön. Gazdáját sajnos elvesztette és nem volt, aki gondját viselte volna, így került az ASKA menhelyére. Bekerülésekor is látszott, hogy hálás természetű, így bizonyára örökbefogadójával is az lenne, ha otthont adna neki.

Cipó

Dotti egy feltehetően másfél éves leányzó. Emberközpontú, szereti, ha valakinek a közelében lehet. Gondozói inkább egyedüli kutyának ajánlják, mert még nem kedveli túlzottan ebtársait, de ez egy kis tanítással formálható.

Dotti

Fufi körülbelül egy nagyjából egy éves fiúcska. Fiatal korából adódóan jól formálható és tanítható. A szocializálással nincs baj, jelenleg is több kölyökkel él együtt. A menhely elsősorban családnak szeretné örökbeadni.

Fufi

Geri egy négy és fél éves dalmata jellegű kutyus. Vidám, bolondos természete van, így ha valaki ránéz, akkor biztosan megmosolyogtatja. 2021 óta a menhelyen él és nagyon megérdemelné már, hogy egy szerető gazdi örökbefogadja.

Geri

Végül pedig Lina, aki egy 2023. január elején született szuka kutya. Eleven, mozgékony és játékos kutya, ezért családban, gyerkőcök mellett biztosan nagyon boldog lenne.

Lina

A kutyusok után érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: a 06/30-903-8218-as telefonszámon az [email protected] e-mail címen.