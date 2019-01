Színes szabadidő-eltöltés, építve a fiatalokra Sáregresen

Beérnek Sáregres gyümölcsei – szó szerint és képletesen értve egyaránt.

Az idei év legnagyobb beruházása kétségkívül az általános iskola épületének felújítása lesz. Az intézmény évek óta nem működik már, a gyermekek Cecére és Sárszentmiklósra járnak iskolába. – Igyekeztünk közösségi funkciót találni ennek az épületnek, és most, két pályázat egybegyúrásával, úgy érzem, jó közösségi színtér lesz a néhai iskolából – mondta Tiringer Mária polgármester. Egy 29,9 millió forintos TOP-pályázat keretében az energetikai megújulásra, egy 19,2 millió forintos BM-pályázat keretében pedig sportfejlesztésre összpontosíthatnak. Vagyis a tervek szerint egy olyan szabadidőházat hoznak itt létre, ahol a tantermek egybenyitásával fedett sportolási lehetőséget biztosítanak minden korosztálynak. Persze amellett, hogy megtartják az épületben a könyvtárat, illetve ugyanitt közösségi céloknak megfelelő helyiséget hoznak létre a civil szervezetek számára. Az elképzelések szerint a támogatás az épület felújítását, átalakítását, az udvarrendezést és a parkolókialakítást fedezné.

– Folyamatban van a közbeszerzési eljárás előkészítése, amelyet várhatóan tavasszal bonyolítunk le. Ezt követően kezdődnek meg a munkálatok – taglalta a településvezető. Ugyanakkor a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő (a védőnői tanácsadó, gyógyszertár) energetikai beruházása már elkészült: a nyílászárók korszerűbbek lettek és a fűtésrendszert is modernizálták. A következő időszak a költözésről szól, a tervek szerint egy-két nap alatt átviszik a bútorokat, ügyiratokat egyik helyről a másikra. A költözés hétköznap zajlik majd, hiszen a közszolgáltatók (telefon, internet, riasztó) is érintettek benne. Mindenesetre a lakosok ez idő alatt is intézhetik ügyeiket a már ismert félfogadási időben, lényegében akár mindkét helyszínen, hiszen mindenhol lesz elérhető ügyintéző.

Bár a művelődési ház belső korszerűsítése 2014-ben lezárult, a csapadékvíz-elvezetést csak decemberre sikerült megoldani. Ebben egy 1 millió 250 ezer forintos pályázat állt rendelkezésükre, amely magában foglalja a tavaszra datálható udvarrendezést is. Emellett a „művház” belső festése is indokolttá vált.

– A település, mondhatni, középpontjában korábban egy tűzoltószertár állt – kezdte egy másik elnyert pályázat ismertetését Tiringer Mária. – Funkcióját tekintve már nem látott el feladatot, az állapota leromlott, így elbontottuk. Annak helyére terveztettünk egy, a településképbe illő piacot, szociális blokk és raktárhelyiség kialakításával, valamint ahhoz kapcsolódva parkosítással (parkolóhelyek, padok, virágtartók, szemetesek, kerékpártárolók kihelyezésével) együtt. Ha ezt sikerül megvalósítanunk, a hozzánk érkező környékbeli kereskedők, illetve a kertészetben megtermelt zöldséget, gyümölcsöt kínáló árusok színvonalasabb helyen értékesíthetik portékáikat. Mivel az összeghatár miatt nem szükséges közbeszerzési eljárást folytatnunk, ennek elkészülte várhatóan a nyárra datálható, 12,1 millió forint értékben.

Ám a lakosokat érinti még a református templom tetejének és – lehetőség szerint – az épület külsejének-belsejének idei felújítása, valamint a temető „átalakítása” is. Ez utóbbi helyszínen kerítést terveznek építeni, a ravatalozóban pedig szociális blokk kialakítása a cél, a köztemetőben található út felújítása mellett. Szintén az elképzelések között szerepel a Sáregresért Közhasznú Egyesület már beadott pályázata is, amelynek segítségével 5 millió forint értékben a sportöltözőt újítanák fel, valamint a sportpályán egy bekerített, multifunkcionális (teniszhez, röplabdázáshoz lehetőséget biztosító) salakos pályát alakítanának ki.

