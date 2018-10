Két jelentősebb lelet is előkerült a Szent István-székesegyház ásatásai során

A székesfehérvári Szent István-székesegyházban zajló ásatáson jártunk, ahol Reich Szabina régész adott interjút lapunknak.

Mióta zajlik az épületen belüli ásatás?

– A székesegyházon belül augusztus közepe óta zajlik az ásatás, de ez egy nagyobb feltárási projekt részét képezi, mely az épület körül folyik április eleje óta. Az ásatások mindig előzetes történeti kutatásokkal indulnak. Az előzmények egészen 2015-ig nyúlnak vissza, amikor is egy talajradarozás kimutatta, hogy az épületen belül falak találhatók. A harmincas években is voltak ugyan kutatások, de ilyen mértékű még soha.

Mi tette lehetővé a feltárást?

– Megbolygatni egy folyamatosan működő székesegyházat nem egyszerű folyamat. A régészeti kutatás a jelenlegi belső felújítás és az Arany János utca rekonstrukciója miatt valósulhatott meg. Olyan emberek kellettek az ügy mellé, mint Spányi Antal megyés püspök úr, aki látta benne a rációt, és persze a város támogatása is. A feltáráson átlagban tizenketten dolgoznak, egy ásatásvezető régész, a munkáját segítő régésztechnikusok és az ásatási segédmunkások.

Mit találtak a régészeti kutatás során?

– Már a székesegyház előtti területen végzett feltárások is egyértelműen mutattak olyan falakat, amelyek az egyházi épület felé tartanak. Körülbelül húsz centiméter mélységben meg is találtuk ezeket. A téren látható négykaréjos templomot egyhajós templommá bővítették ki, melynek sokszögű, támpillérekkel megerősített szentélye került elő a belsőben. A püspöki székesegyháznak a középkori előzménye a kutatás jelenlegi állása szerint a Szent Péter-plébániatemplom volt. A terület, amelyen áll, a város legkorábbi települési egysége volt a középkorban. Itt egy ispáni, majd később királyi vár állt, amelyen belül helyezkedett el ez a templom. Az egyhajós épület a 13–14. századra datálható, de kis idővel később át is építették. Sőt, még a tizenötödik század első felében is módosítottak rajta. Így legalább három építési periódust lehet elkülöníteni.

Siklósi Gyula régész, történész elképzelései mennyire igazolódtak be?

– Siklósi Gyula, a középkori Székesfehérvár kutatója is feltételezte azt, hogy van bővítménye a négykaréjos épületnek. Azonban nem volt mód az épületen belüli kutatásra. Annak ugyanis feltétele, hogy a bazilika egy időre bezárjon, és a padlózatát felszedjék. Siklósi Gyula, amit elképzelt erre a területre, nagyjából megegyezik, bár a méretarányok nem voltak pontosak.

Emberi maradványokat is találtak?

– A középkorban minden templom köré temetőt alakítottak ki, temetkeztek körülötte. Itt is találtunk sírokat. Ezekben világi és egyházi személyek egyaránt temetkezhettek. Női, férfi – és gyermekcsontmaradványokat is találtunk. Koporsós temetkezés lehetett, hisz erre utalnak az előkerült koporsószegek. „Mellékletük” nem volt, emiatt a pontos keltezésük bizonytalan, de középkoriak, az biztos.

Mire bukkantak még rá ezek mellett?

– Két jelentősebb lelet is előkerült a munka során. Megmaradtak a szentély falát díszítő faltagoló elemek, amelyek a szentély boltozatára is következtetni engednek. Talapzatuk megmaradása ezen a sokat bolygatott helyszínen ritkaságszámba megy. Datálása pedig a tizennegyedik század első felére tehető. A feltárás során előkerült még egy román stílusú, keresztet díszítő Krisztus-ábrázolás. Jelenleg restaurátoroknál van, ők munkálkodnak rajta.

Mi a jelentősége a felfedezésnek a város történelmi szempontjából?

– Székesfehérvár történelmével kapcsolatban nagyon sok a bizonytalanság. Ennek oka a kevés írott forrás a múltból. Viszont amelyek fennmaradtak, megpróbáljuk a régészeti adatokkal együtt kiegészíteni. Az, hogy ekkora területen ilyen mélységben tudtunk ásni, nagyon sok információt hordoz magában. Ennek segítségével a templomnak a múltja, építéstörténete elképzelhetővé vált.

Mi lesz a sorsuk a talált maradványoknak?

– A falmaradványok nem lesznek láthatók az érdeklődők számára, hisz visszatemetésre várnak. Október 12-ig át kell adni a területet. A kerámialeletek, a csontmaradványok, a fémtárgyak mind bekerülnek majd a Szent István Király Múzeumba.