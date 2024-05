- A faluban csak háborús emlékműként emlegetjük azt az oszlopot, ami a Rákóczi út mentén áll. Ám nagyjából ez minden, amit tudunk róla. Hogy mikor emelték, pontosan kiknek a neve szerepel rajta és ki készítette, azt ma is homály fedi. Pedig igyekszünk mindent megtenni, hogy kiderítsük. Idős gyúróiakkal is beszélgettem, ám biztos információt senki sem tudott adni – árulta el Horváth Gyula, polgármester, aki annyit már kiderített, hogy biztosan szerepel az emlékmű márványtábláján azok neve, akik nem tértek haza a második világháborúból, ezért hősi halottaknak nyilvánították őket. De hogy csak az övékét örökítették meg, vagy esetleg mások neve is felkerült, az már nem világos. Legyen azonban bárhogy is, az ismeretlen eredetű oszlopot, amelyre az idősebb gyúróiak úgy emlékeznek, valaha a református temetőben állt, de további részleteket ők sem tudnak róla – megviselte az idő. A beszürkült kő és a megkopott betűk nem nyújtottak szép látványt.

Az emlékmű az önkormányzatnak köszönhetően nem régen szépen megújult: a követ lemosták, letakarították, a hibáit restaurálták, újracsiszolták a neveket tartalmazó márványtáblát, melynek betűit szintén újrafestették. Újdonságként két, kővel körbekerített kis virágágyást is kialakítottak mellette. A nyomozás pedig folytatódik, hogy kiderítsék az emlékmű eredetét.

Gyúrón létezik egyébként az I. világháborús hősök neveit tartalmazó márványtábla, melyet 1928-ban lepleztek le, a gyúrói evangélikus egyház százéves, felújított templomának újraavatásakor. A polgármester azonban úgy tudja, a templomban ma is fent lévő táblán csak a felekezethez tartozó hősi halottak neveit örökítették meg.