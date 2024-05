Bartosz Grzelak az idei utolsó idegenbeli találkozó előtt jelezte: nem a helyezésekre fókuszálnak, csakis a soros meccsre, így természetesen Debrecenben is a győzelem volt a célja az idei szezonban nagy javulást mutató Vidinek.

A hetedik percben a higgadtan futballozó fehérváriak kerültek először helyzetbe. Csongvai jó ütemben passzolt Schönhöz, aki remek labdával hozta játékba Katonát, ő pedig nem kevésbé fineszes átadással ugratta ki Karamokót. Megyeri Balázs kimozdult kapujából, estében felnyúlt ballal és blokkolta Karamoko jobb sarokba tartó emelését. A látványos akciót követően a Loki próbálta uralni a játékot, Domingues 20 méterről, jobbal lőtt a kapu fölé. A 13. percben még közelebb arasztolt a Vidi a gólhoz, Gergényi remek bedobása nyomán Katona Mátyás 11 méterről fejelt talpról erős mozdulattal, de a labda a felső lécen landolt. Támadásban maradt a Vidi, Sigér gurított Katonához, aki egy igazítás után 16 méterről, ballal lőtt, Megyeri vetődve ütötte ki a labdát a rövid sarok elől. A 20. minutumban fejlődött fel a fehérvári tizenhatos elé a DVSC, de a vendégek továbbra is határozottabban és magabiztosabban futballoztak. Azonban nem annyira, hogy előnyhöz jussanak, Karamoko jobblábas gurítását fogta Megyeri. Ezután dolgoztatta meg először a Vidi kapusát a Loki: Vajda közelről vette célba a rövid sarkot, Tóth Balázs zárta a szöget. A 30. percben Csongvai labdájával indult kontrára a Vidi, Schön szólózott, s ballal jól lőtt kapura, de Megyeri belekapott, a kipattanót pedig Karamoko a kapu fölé emelte.

Több helyzete volt a Vidinek a jó iramú első félidőben, de nem talált be, s a fordulást követően sem lendült eredményességbe a fehérváriak veszélyessége. Sigér parádés kiugratása után Karamoko ígéretes helyzetben helyezett jobbal a kapu mellé. Már szórványosabban ugyan, de továbbra is jöttek a fehérvári lehetőségek. Csongvai a kapu tetejére tekert egy szabadrúgást 22 méterről. A 76. percben is a Vidi iramodott meg, Sigér centerezését Megyeri kiütötte, s Christensen ismétlését is védte a kapus. A 79. percben aztán a semmiből szerzett vezetést a DVSC: egy szöglet utáni rövid felszabadítást követően Dreskovic 13 méterről bombázott kapásból a jobb alsóba, 1-0. A Vidi agyonnyert meccset bukott el.

JEGYZŐKÖNYV

Debreceni VSC – Fehérvár FC 1-0 (0-0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5347 néző. Vezette: Bognár Tamás

DVSC: Megyeri – Baranyai, Dreskovic, Lagator, Ferenczi – Oyediran, Szuhodovszki (Szécsi, 68.) – Vajda (Bódi, 81.), Dzsudzsák (Romancsuk, 85.), Domingues (Kocsis, 81.) – Bárány (Loncar, 68.). V.edző: Srdjan Blagojevic

Fehérvár FC: Tóth B. – Bese, Spandler, Szerafimov, Gergényi, Schön – Sigér (Gradisar, 78.), Csongvai, Christensen – Katona (Stefanelli, 68.), Karamoko (Petó, 84.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Dreskovic (79.)

Sárga lap: Lagator (23.), Ferenczi (34.), Vajda (54.), Baranyai (73.), Bódi (94.), Szécsi (94.), Loncar (96.) ill. Sigér (65.)