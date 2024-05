Amennyiben nem volt szerződés, vagy az abban foglaltak valós teljesítése nem igazolható, akkor itt is felvetődik a hamis magánokirat felhasználása vagy a pénzmosás bűncselekményeinek esetleges gyanúja. Sőt a Bakony Rental Kft. vonatkozásában is történhetett törvénysértés, ugyanis ha valós teljesítés nélkül fizetett ki 75 millió forintot az ügyvezető, akkor felvetődhet a sikkasztás és a hűtlen kezelés elkövetése is.