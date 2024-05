Az elődöntőben nem sikerült az Arconic-Alba Fehérvárnak felülmúlnia az NHSZ Szolnoki Olajbányászt, így a bronzért küzdhet a rájátszás további szakaszában. Az ellenfele pedig az a Zalaegerszeg, amely a Falco KC Szombathellyel szemben maradt alul az előző körben.

A székesfehérváriak magabiztos győzelemmel kezdték a párharcot, szó szerint lesöpörték a parkettről a zalaegerszegieket. Az első negyedben már ötpontos különbséget alakítottak ki Alejandro Zubillagáék, a másodikban pedig további néggyel növelték a különbséget. A második félidőben sem kellett aggódnia az Alba szurkolóinak, hiszen csapatuk 18 pont különbséggel megnyerték azt, így a találkozót is 104-77-re. A sikerben óriási szerepe volt Vojvoda Dávidnak, aki 29 pontig jutott, de óriásit melózott James Dickey is, aki 20 pontja mellett 20 lepattanóig jutott. A dupla-dupla még Isaiah Philmore-nak is összejött: a német légiós 17 pontot dobott, tízszer szedett lepattanót.

A két fél Zalaegerszegen folytatja a párharcot, ahol legutóbb március 23-án csaptak össze az alapszakasz 25. fordulójában. Akkor a harmadik negyed végén még néggyel az Alba vezetett, de az utolsó játékrészt tízzel behúzta a ZTE, így a találkozót is 89-83-ra. A székesfehérváriak legutóbb 2022 októberében tudtak nyerni a zalaiak otthonában, akkor 76-70-re.

A győzelem azt jelentené, hogy az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban az Alba két sikerrel állna, így a május 17-i, pénteki hazai mérkőzésen le is zárhatná a párharcot.