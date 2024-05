Mielőtt rátérnék motivációira engedje meg, hogy egy kicsit a múltba révedjünk. Az emberek mindig is szeretik tudni, hogy kiből lesz a cserebogár! Mit lehet tudni Önről?

– 1982-ben születtem Székesfehérváron, majd 2002-ben költöztem a családommal Csórra, ahol otthonra találtam, 2015-ben kötöttem házasságot. Férjemmel, Andrással nagy szeretetben élünk, igazi társam, aki mindenben támogat. Évek óta aktívan veszünk részt a település életében. 2017-ben köztisztviselőként igazgatási előadó lettem, majd 2018-ban bepillanthattam az óvoda életébe is pedagógiai asszisztensként. Ekkor végeztem el a munkakörhöz szükséges képzést is. 2019-ben polgármester úr kérésére visszatértem a hivatalba, mint rendezvényszervező. A feladatom elsősorban a tanulás volt: elvégeztem a közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzést, miközben a szarvasi Gál Ferenc Egyetem óvodapedagógusi karának levelező tagozatán diplomát is szereztem. Nagy örömömre, 2022-ben létrehoztuk a Levendula Természetjáró Egyesületet, melynek elnökeként nagyon sok programot szerveztem, melyek között voltak kirándulások, szemétszedési akciók, adománygyűjtések is, de az egyesületünk által létrehozott levendulás locsolóbál is hagyományőrző eseménnyé vált. Az idén, első ízben megrendezett I. Amatőr Népművészeti Ki-Mit-Tud is rögtön országos hírű lett, melyet a Csóri Csuka Népdalkörrel közösen szerveztünk. Elnöki munkám során új szempontból ismerhettem meg az itt élők igényeit, vágyait és megtapasztalhattam, hogy mit jelent a közösség ereje. Az elmúlt években nagyon sok minőségi programot sikerült Csóron megrendeznünk, amelyre nagyon büszke vagyok.

Fotó: Egyesület

Rátérve a jelenre: miért döntött úgy, hogy elindul az önkormányzati választáson, milyen célok vezérelték ebben a döntésében?

– Az elmúlt hét évben, munkámból adódóan, sok csóri lakossal ismerkedtem meg, akik folyamatosan biztattak azzal, hogy településünk érdeke az, hogy elinduljak a választáson. Legfontosabb célom az aktuális pályázati beruházások folytatása, kivitelezése, illetve számos új fejlesztés megvalósítása, melyet a közözsségi médiában található oldalamon rendszeresen ismertetek is. A kampány már javában zajlik, de úgy érzem, egy szakmailag felkészült, tapasztalt csapat áll mögöttem, nincs mitől tartanom. Szeretem a kihívásokat, ugyanakkor bízom a csóri emberekben, abban, hogy látják bennem azt a személyt, aki a településünkért, Csórért, szívvel-lélekkel, mindent megtesz, ahogyan az eddig is történt.

Polgármesterként milyen irányvonalat képviselne?

– Folytatnám a megkezdett munkát, hiszen ahogy látható, községünk gyarapodása és fejlődése sokban köszönhető a sikeres együttműködésnek. Szeretném, ha az elmúlt öt évet mintának tekintve, sikerülne további pályázatok megnyerésével településünket fejleszteni, szebbé tenni. Az elmúlt években ugyanis több mint 800 millió Forint pályázati forrás érkezett Csórra, melynek köszönhetően megújult a művelődési ház, az orvosi és védőnői rendelő, az iskola mindkét épülete a hozzátartozó szolgálati lakással és a ravatalozó is. Mindemellett folyamatosan újulnak járdáink, útjaink, valamint fűtéskorszerűsítés keretében napelemek kerültek elhelyezésre az önkormányzat és a művelődési ház épületére. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Magyarország Kormányának és Törő Gábor országgyűlési képviselő úrnak a segítő jószándékáért.

Ahogy szokták mondani: kell egy csapat! Anélkül nehéz kormányozni a hajót. Hogyan nézne ki az Öné – mint említette – ütőképes, tapasztalt társaság segítheti a munkáját?

– Így van! A csapatom nagyon megbízható, szakmailag felkészült, elszánt és tettre kész emberekből áll, a fiatalos lendület és tapasztalat egységét alkotjuk. Köztük többen családi vállalkozást, intézményt vagy éppen egyesületet vezetnek, ahol ugyanúgy szükséges a gyors, helyes, előre tekintő döntések meghozatala, mint a településvezetés életében. Kiemelném még, hogy képviselőjelöltjeim igazi közösségi emberek, akik régóta sokat tesznek a községért, vagyis bizonyítottak már. Nagy örömömre szolgál, hogy a leköszönő polgármesterünk – aki a falu fejlesztésében szerzett tapasztalatait továbbra is a közösség érdekében szeretné kamatoztatni –, a csapatom tagja. Közel 18 évnyi tevékenysége során mintegy kétmilliárd forintnyi támogatást érkezett Csórra. Véleményem szerint Csór egy olyan hely, ahol jól élik a jelent, tisztelik a múltat és becsülik a jövőt. Ezt képviselem én is, ezért jelentkeztem a község első emberének.