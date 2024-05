A madarak és fák napja alkalmából hirdettek érdekes akciót, melyben arra biztatták a lakosokat, hogy 1 perc időtartamig öleljenek át egy fát és készítsenek róla fotót. Teljesíteni lehetett erdőben, utcán, parkban, iskola vagy óvoda udvarán, illetve bárhol, ahol fa van.

– Nagyon örülök, hogy ennyien csatlakoztak a felhívásomhoz. Összesen 44 fotót kaptam, igaz volt, akitől többet is. A patakparti ovisok Süni csoportja ölelte meg a legtöbb fát. Akciónknak adhatnánk az Ölélés határok nélkül címet is, hisz nem csak előszállásiaktól érkezetek képek, hanem a szomszédos Nagykarácsonyból is csatlakozott hozzánk a NaTE, a Nagykarácsony Testvér-településeiért Egyesület. De említhetnénk az Előszállásról elszármazott, ide hazalátogató Gyöngyösi Miklóst és családját. A legtöbb fát a suliparkban ölelték meg, a több százéves gesztenyefák egészen biztos, sok energiát tudtak adni a faölelőknek. Viszont a képek alapján voltak igencsak fiatal facsemeték is, amik megölelésre kerültek – osztotta meg örömmel a szervező.