- Még ha cateringgel eddig foglalkozott is a város cége, azért egy étterem üzemeltetése komoly új vállalásnak ígérkezik.

- Egyre több olyan, nagy létesítmény van a városban, amelyet az önkormányzat vagy az önkormányzati cégek valamelyike működtet, és tölt meg tartalommal, rendezvénnyel. Kezdődött az uszodával, majd folytatódott a Hiemer-ház szolgáltatásaival, melyet a Sóstó Stadion üzemeltetése követett. S most itt az Alba Aréna – logikus volt ezek után, hogy ne kiszervezze az önkormányzat ezeket a tevékenységeket, hanem megpróbáljon rá külön csapatokat létrehozni, akik az önkormányzati cégek égisze alatt, mintegy közszférában dolgozókkal, végezzék ezt a tevékenységet. Én most azt gondolom, hogy a következő időszakban várhatóan ez további létesítménnyel már nem fog bővülni, de ezekben a létesítményekben ezt a szolgáltatást, minőségét tekintve és a fenntarthatóságot is figyelembe véve szeretnénk folyamatosan javítani és bővíteni. Jó rendezvényes csapat állt össze, akik egyre több olyan szolgáltatást tudnak biztosítani, ami utána komoly bevételt is hoz, és hozzá tud járulni ezeknek az üzemeltetését tekintve drága létesítményeknek a működtetéséhez is.

- Egyébként ez az önkormányzatiság jövője? Hogy már többről szól, mint egy város működtetése?

- Ez egy nagyon jó kérdés! Azt gondolom, hogy igen, vagy talán már-már ezt is a város működtetéséhez tartozó résznek tartjuk. Mert ha azt mondjuk, hogy az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a közösségszervezés, akkor ahhoz közösségi terek kellenek, a közösségi tereket pedig működtetni, üzemeltetni kell, s nem feltétlenül van meg Magyarországon még az a jövedelmi szint, hogy önmagában piaci alapon is minden működni tudjon. Ha tehát az önkormányzat részt kell, hogy vegyen ebben, akkor viszont próbálja ezt a leghatékonyabban és fenntartható módon végezni, akár olyan tevékenységeket is önkormányzati feladatként ellátni, mint egy étterem üzemeltetése.

- Volt egy megjegyzése a sajtótájékoztatón az üzemeltetés kapcsán, hogy „nincs benne semmi trükk”. Ez mit jelent?

- Sokan szerintem azt gondolják ezekről a nagy létesítményekről, hogy itt biztos mindenféle tevékenység egyenként alvállalkozóknak ki van szervezve, és ezek az alvállalkozók magántulajdonban vannak, és ők végzik ezt a tevékenységet. Zárójelben megjegyzem, ez sem feltétlenül baj. De azt gondolom, hogy talán jelenleg az egész Aréna működési hitelességét javítja, ha azt tudjuk elmondani, hogy száz százalékban közösségi tulajdonban van, ugyanúgy, ahogy a működtetése és az ilyen szolgáltatások biztosítása is. Majd 3-4-5 év múlva lehet értékelni, hogy ez jó irány, vagy esetleg kell rajta változtatni - ez akkor ki fog derülni. Nyilván egy ilyen nagy létesítménynek hagyni kell időt. Fontos, hogy mindenféle rendezvényen bizonyíthassunk: amikor elindul a jégkorong idény, illetve az első kulturális programok, koncertek alkalmával. Várhatóan május vége felé elkezdődik a következő jégkorong idényre a bérletértékesítés, amelyről időben beszámolunk még. Tehát lassan elkezdjük belakni ezeket a nagy létesítményeket.