Súlyos hasi műtéten átesett dunaújvárosi fiatalhoz siettek a Vérlovagok (videó)

Ezúttal azonban már az új autójukat vetették be.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Portálunk felületén már többször foglalkoztunk a Vérlovagokról, akik a Magyar Mentőszolgálat alapítvány önkéntes vérszállító csapataként dolgoznak embertársaikért. Korábbi videóikban azt láthattuk, ahogy saját életüket kockára téve száguldanak motorjaikon az ország különböző pontjaira, csomagtartójukban az életmentő vérkészítménnyel.

Novemberben aztán változás állt be, egyre hidegebbre fordult az idő, így a motorok mellé a csapatnak sikerült beszerezni egy új, modern felszereltségű személygépkocsit is, amit november második felében már üzembe is helyeztek.

Első útjuk ezzel a gépkocsival pedig rögtön a dunaújvárosi kórházba vezetett, ahol egy súlyos hasi műtéten átesett fiatalembernek sürgősen nagy mennyiségű tormbocitára volt szüksége.

Útjukról természetesen ezúttal is videó készült!

Kapcsolódó cikkek: