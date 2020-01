Süle Gábor elhivatott gyűjtője a régi híradás- és hifieszközöknek

Süle Gábor gyűjtő. Több ezer régi bakelitlemeze van, meg egy jó csomó új is, hiszen reneszánszát éli ez az analóg formátum. Több száz televízió, CD-lejátszó és kazettás magnó tulajdonosa is. Régi számítógépei is vannak, retró játékokkal.

A gyűjtésről vallja, hogy az ugyan szenvedély, de nem összekeverendő a szenvedélybetegségekkel! Egy, a lepsényi művelődési házban megtartott kamaratárlata fölött állva úgy fogalmazott lapunknak, hogy ez értékmentő feladat, értékteremtő munka. A bakelit manapság újra divat, vadonatúj lemezek kaphatók Miért jobb bakelitet hallgatni? – Az analóg hangzásnak van egy különleges selymessége, melegsége a digitálishoz képest, több részletet ad vissza a lemez, más a basszustartománya. Természetesebben szól a bakelit. Részletgazdagságában előzi meg a digitális formátumokat. A nagyon bonyolult, nagyon nagy mintavételezésű, nagyon jól felszerelt digitális eszközök, bár igyekeznek, mégsem érik utol az analógot. Az analógfíling más, nem lehet digitális számjegyekkel leírni – felelte Gábor, aki szerint reneszánsza van a „bakelitmániának”, mostanában vadonatúj lemezeket is lehet kapni. S gyorsan felmutatott nekünk egy 2018-as Avicii-lemezt.

Egyébként nála favorit a régiek közül a Neoton Família, Soltész Rezső és a Hungária is. Elmondta azt is, hogy sokan, köztük ő is, szívesen gondolnak vissza a magnókazettára is, bár:

– A kazettákból mint hangformátumokból nem lesz újra divat, macerásabb, nehezebb keresni rajta. A gyors elérés előnye a digitális formátumoknak és a lemeznek is: a tűt hamar odébb lehet tenni a lemezjátszókon. A szalagos kazettás magnókat tekergetni kellett ide-oda, és ha netán bekapta a gép a szalagot, akkor az maradandóan megsérült – fogalmazott. – A legnagyobb oka a lemezezésnek, de egyébként a kazettázásnak is, abban a különleges érzésben áll, amely akkor keríti hatalmába az embert, ha a kezébe foghat egy albumot. Mi, gyűjtők, illetve zeneszerető emberek, amikor megveszünk egy albumot, nemcsak azt figyeljük, hogy milyen jók a számok, milyen jól játszik a zenekar, nagyon szeretjük nézegetni a borítót, érezni a lemez súlyát, tapintását, illatát. Szeretjük azt, hogy a lemez fizikailag is a kezünkben van! – ecsetelte. Süle Gábor közeli tervei között van, hogy egy raktárépület felső szintjén állandó kiállítást kerekítsen regiment híradástechnikai és hifieszközből, kiadványból, lemezből, sőt, ott majd az régi komputerek régi játékait is kipróbálhatják a betérők. Lesz, ki újra, lesz, ki először.