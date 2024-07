A Velencei-tó térségének több településére is érkezik a szúnyoggyérítést végző berendezés a jövő héten. Velence mellett Gárdony is készülhet ugyanis a földi úton történő szúnyogirtásra. A tervek szerint itt is július 30-án, szintén a napnyugta utáni időszakban végzik az irtást, amennyiben nem lesz rossz idő. Ha mégis, akkor a következő napokra tolódik, azaz július 31-e és augusztus 1-je között, esőmentes napon szórják ki a Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szert vagy a Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátumot.

Ahogy azt minden alkalommal jelzi az önkormányzat, úgy most is felhívja a figyelmet arra, hogy noha a készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, vagyis a melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes és hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik, azért mégiscsak érdemes bevinni az udvarról minden használati tárgyat, a zöldségeket, gyümölcsöket pedig megmosni fogyasztás előtt.