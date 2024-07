Tombol a nyár, és közel három hétig még éjszakára sem engedett a kánikula, és eső sem hozott pillanatnyi felüdülést, vagy akár megváltást. Az emberek többsége is nehezen viseli, ám a mezőgazdaságban további gondokat is okoz. Egyre több kultúrában jelentkeznek aszálytünetek, és ez alól nem kivétel sajnos még a hosszú gyökereket növesztő, több méteres mélységből erőt merítő szőlő sem. Bárhogyan is, de a szüret közeleg.

Szüret közeledik: a megye borvidékei mindenre felkészültek

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Nem okozott jelentősebb károkat a jég

A megye északkeleti szegletében, az Etyeki hegyközség gazdái már erősen készülnek a szüretre.

– Nagyon érdekesen alakul ennek az évjáratnak a fejlődése, bár azt is mondhatjuk, hogy végül is csak annyit történt, hogy minden hamarabb történt néhány héttel, de ez kezelhető volt és azt is mondhatjuk, hogy nincsen ebben semmi rendkívüli, hiszen volt már hasonló az elmúlt tíz évben. Jégeső is volt, de az nálunk minimális kárt okozott, vagyis nem igazán befolyásolja a termésünket. A terveinket és jelenlegi helyzetet figyelembe véve augusztus 5-tel kezdődő héten indul meg az Irsai Olivér szürete, amit valószínűleg a Rizlingszilváni szedése követ majd – mondta Korbuly Csaba, az Etyeki Hegyközség elnöke, akit növényvédelemről és azon belül a nagy ellenségről, a lisztharmatról is kérdeztünk.

– Nem volt különösebb gond, növényvédelmi szempontból minden rendben volt idén, igaz elég erős volt a lisztharmatnyomás, aminek köszönhetően ebben az évben nagyon sokan elvesztették a termésük egy részét, vagy akár egészét e szőlőbetegség miatt. A dolog nyitja talán abban van, hogy jól kell kezelni a betegséget és jól kell reagálni rá. Én, személy szerint 15 éve foglalkozom szőlőtermesztéssel és még soha nem történt olyan mint most. Ez volt az első év, amikor a lisztharmat fejlődése indokolta, hogy áprilisban permetezzünk. Aki nem volt elég rugalmas, és kitartott a hagyomány mellett, mely szerint csak májusban kezdődik a növényvédelem, annak valószínűleg gondot okozott a lisztharmat – mondta az etyeki vezető.

Három héttel is korábbi szüret

Az északnyugati végeken is küzdelmes az év, melynek során nem feltétlenül előnyére változik a 2024-es évjárat. A várható termésről, szüreti időpontokról, növényvédelemről és a hosszú, kitartó hőség negatív hatásairól kérdeztük Varga Mátét, a Móri Borvidék Hegyközségének elnökét.