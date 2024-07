Tavaly rendkívül sikeres esztendőt tudhatott magáénak a rendkívül erős német bajnokságban (IDM) Kovács Bálint, és 2024-ben még ezt az eredményét is túlszárnyalja, hiszen Oscherslebenben végre megszerezte az első IDM-es pódiumait, kétszer is a harmadik helyen végzett. Legutóbb Mostban jó tempót diktálva az első futamon a 7. pozícióban intették le, míg a másodikban a sérült BMW-vel a 18. helyen fejezte be a csehországi szereplését.

A 22 éves motoros ezúttal az általa jól ismert Schleizer Dreieckben folytatja szereplését az IDM-ben. Eddig igencsak furcsa az itteni eredménysora: amíg 2019-ben a Suzuki Kupában a pole pozíció és a legjobb köridő mellett a két futamgyőzelem is az övé lett, addig tavaly szinte semmi sem jött össze, az időmérőn a 15. rajthelyet szerezte meg, míg mindkét futamon a 13. helyen zárt. Most mindenképpen szeretné kijavítani a tavalyi kisiklását, és ezért az egész nyári szünetben komolyan készült.

– Közel egy hónapos szünet után folytatódik a német bajnokság, ráadásul a pályát jól ismerem, és megtapasztaltam itt a versenyzés szép és gonosz pillanatait is. 2019-ben a Suzuki Kupában minden bejött, míg tavaly már a királykategóriában messze voltam ezektől az eredményektől, még akkor is, ha az IDM-ben senki sem várta tőlem akkor a dobogós eredményt. Most kiköszörülném a csorbát, hiszen jó formában érzem magam, ráadásul a nyári szünetben sokat motorozhattam a BMW-vel nagypályán. Az eddigi tapasztalataim alapján pontosan tudom, hogy mit kell, és mit nem szabad tennem. Miután ez egy utcai pálya, a mezőny legnagyobb részének nem volt lehetősége itt tesztelni, így a pénteki szabadedzéseken derül majd ki az, vajon hol tartanak a vetélytársaim. Egy biztos, ezúttal szeretnék a top5-ben végezni – mondta Kovács Bálint, aki jelenleg összetettben 56 pontjával a hetedik helyen várja a folytatást.

Kovácsnak ezúttal igazi világsztár lesz a csapattársa a gyári BMW-vel versenyző Alpha Racingnél. Ugyanis erre a futamra visszatér a volt csapatához az a Markus Reiterberger, aki nemcsak a Superbike-világbajnokságon ért el remek eredményeket a BMW pilótájaként, de korábban már több alkalommal is megnyerte az IDM királykategóriáját.