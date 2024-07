Elon Musk is nagyon felháborodott azon, amit Párizsban bemutattak:

„Ez rendkívül tiszteletlen volt a keresztényekkel szemben” – írta a milliárdos az X-en.

A nemzetközi sajtó el volt ragadtatva a megnyitótól

A küldöttségek a Szajna hat kilométeres szakaszán hajókon vonultak fel, a part mentén több mint 300 ezren figyelték az eseményeket, a művészi produkciókat, a ceremónia hivatalos részére pedig az Eiffel-torony mellett a Trocadéro kertben került sor. Az ünnepség alatt szinte végig esett az eső, ami a felvonulóknak és a közreműködőknek is megnehezítette a dolgát, továbbá a nézőknek is kellemetlenséget okozott, ennek ellenére jó hangulatban zajlott le a megnyitó. A France 2 csatorna közvetítés után sok nézőt megszólított, mindegyik nagy lelkesedéssel számolt be az élményeiről.

Egy fáklyavivő átadja az olimpiai lángot Zinedine Zidane egykori francia futballistánaka nyitóünnepségen

A nemzetközi sajtó is nagyra értékelte a franciák erőfeszítését, vállalását és az egyedülálló lebonyolítást.

A New York Times tudósítója arról írt, hogy

a franciák évek óta készültek a kiemelt eseményre, amely végül történelmi utalásokkal, meglepetésekkel, giccsel, sporttal, művészettel és divattal fűszerezett remekmű lett - mindezt a mintegy 7000 sportolót szállító hajók hatalmas felvonulása tette teljessé, megkoronázva Lady Gaga és Céline Dion alakításával.

A Guardian újságírója úgy fogalmazott:

„Franciaország azt ígérte, hogy a megnyitó ünnepség a világ legnagyobb szabadtéri előadása lesz. Több mint 300 000 ember nézte a folyópartról és hidakról - további több százan az ablakokból és az erkélyekről - ahogy a tánc, az élő zene és az akrobatika kibontakozott több mint hat kilométeren keresztül az Austerlitz hídtól az Eiffel-toronyig”.

A BBC úgy összegzett: „ragyogóan frenetikus előadás, különleges stílus”.