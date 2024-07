Két év után, egy év szünetet követően tért vissza az európai porondra a Fehérvár FC. A 2022–2023-as idényben egészen a selejtező utolsó, 4. köréig jutottak a piros-kékek a Konferencialigában, de ott a Köln ellen nem sikerült a bravúr.

Az azeriek legutóbb a 2021–2022-es szezonban jártak az európai kupaporondon, akkor a Konferencia Liga 2. selejtezőkörében rögtön ki is estek a szerb Csukaricski ellen. Ez az idei a harmadik indulásuk a sorozatban, de gólt még nem sikerült szerezniük.

A fehérvári szakmai stáb nem is nagyon tudta felmérni az ellenfelet, mert a csapat teljesen átalakult, mindössze négyen maradtak a tavalyi bajnokság utolsó fordulójának kezdőcsapatából.

A fehérváriak hosszú utazás után, több órás késéssel érkeztek meg Azerbajdzsánba, a szerda esti edzés és sajtótájékoztató el is maradt.

Tóth Balázs a meccs előtt elmondta, hogy a magas páratartalom miatt nehéz dolguk lesz, de az edzőtábor fizikálisan felkészítette őket. Nem tudják milyen erőt képvisel a Sumqayit, de mindenki úgy érzi, meg kell legyen a továbbjutás. Minimum egy döntetlent szeretnének az első meccsen elérni, de inkább a győzelem lebeg a szemük előtt, és itthon már csak kozmetikáznának az eredményen.

Ahhoz persze még az első meccsen kellett volna kedvező eredményt összehozni, de az első percek nem voltak túl biztatóak. Inkább az azeriek voltak aktívak, Sadikhov 20 méteres lövése az oldalhálót zörgette meg a 10. percben. Aztán szépen lassan a Vidi is kezdett partner lenni, nagy kár, hogy csak a rugdosódásban, Serafimov kapta a fehérváriak első sárga kártyácskáját. Ám ennél is rosszabb hír, hogy a 20. percben jobbról végezhették el a szögletet a hazaiak, a Sadikhov által megcsúsztatott labdát Csongvai fejelte ki középre Abdullazade elé, aki 21 méterről bevágta a labdát a kapu bal oldalába, 1-0. Ez volt a Sumqayit első nemzetközi kupában szerzett gólja, de vélhetően nem álltak neki tortát sütni a fehérváriak. Ezután Gradisar került helyzetbe egy szép összjáték után, de 7 méterről csúnyán a kapu fölé lőtt, majd Pető passza után Bedi 21 méteres, ballábas lövését tolta ki a jobb alsó sarok elől Dzhenetov. Ám ezután jött csak a java, Khachaiev könyökölte tarkón Gradisart egy felugrás során, a játékvezető azonnal kiállította a hazai védőt. Talán kicsit szigorúan, de nagyon nem bántuk. A piros lap után rögtön fölénybe kerültek a fehérváriak sorra jöttek a helyzetek. Újra Pető volt az, aki remekül emelte be a 16-oson belülre a labdát, a védőjétől elszakadó Katona 5 méterről a nehezebb feladatot választotta, és mellé fejelt. Nem úgy Christensen, aki Bedi alapvonal közeléből középre emelt labdáját fejelte berobbanva 5 méterről a hazai kapu közepébe, 1-1. A szünet előtt még Pető 18 méterről kapura lőtt labdáját tolta ki a léc alól Dzhenetov, aki Katona 16 méteres lapos lövését is ártalmatlanította. A Sumqayitnak is volt lehetősége, de Tóth is állta a sarat.

A pihenőt követően rögtön kapufával nyitott a Vidi, Pető emelte Bedihez a labdát, aki ballal, 8 méterről a jobb kapufát találta telibe. Szerencsére akadt aki jobban célzott, az 52. percben Katona ívelt 27 méterről, szabadrúgásból a 16-oson belülre, Spandler pedig megelőzte védőjét és 5 méterről a jobb alsó sarokba fejelt. 1-2. A csapatok elkezdtek szépen cserélgetni, és távolról próbálkozni lövésekkel, csekély sikerrel. Ez sem szegte kedvét Larsennek, aki a 78. percben kísérletezett messziről, lövése után a kapufán csattant a labda, de ehhez kellett az is, hogy a lövés megpattanjon egy hazai védőn. A meccs ezen része nem ment élményszámba, csupán annak örülhettünk, hogy csordogáltak a percek és Lata játékvezető négy perces ráadás után elfütyülte azt a rövid dallamot, ami a Fehérvár FC idei első tétmeccsének végét jelezte. Győzelemmel.