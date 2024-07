A pályán most négy darab elem került elhelyezésre, ebből az egyik egy nagy vertfal, de épült egy döntött vertfal, egy wallride és egy vulkán is. Az építménynek szerelési munkáit és az új elemeket is, mint a játszótéri eszközöket minősíttetni kellett. A TÜV minősítette a Bregyó pálya elemeit és meg is érkezett erről a tanúsítvány, így újra nyitva van a pálya.

A Bregyó skatepark a hét minden napján ingyenesen használható!

Egy pályázati forrásnak köszönhetően a további elemeket szeptember közepétől fogják telepíteni a Bregyóban. Épül egy új negyedív + wallride elnevezésű elem, egy fan box, egy spox és egy jump box elnevezésű elem. Ha mindez elkészült, akkor mondhatjuk majd el, hogy teljesen megújult a Bregyó extrém pályája - olvasható a város honlapján.