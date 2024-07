Péntek délután egy kedves kolléga segítségével jutottam haza szülőfalumba, Igar-Vámszőlőhegyre Székesfehérvárról az éppen aktuális kezelésemről. Még a határban sem jártunk, amikor kaptuk az értesítést, hogy vigyázzunk, mert nagyon lassú a közlekedés, lassan zajlik a beléptetés a pénteken startoló O.Z.O.R.A. Fesztiválra. Nem újdonság ez számomra, hiszen 23 éve élek itt, a fesztivál pedig csak 20 éves, szóval volt már tapasztalatom, de azért ilyet még én sem láttam.

Miután nagy nehezen hazajutottam, elkezdtek áradni a Facebook-posztok, hogy Ozora felől egyáltalán nem lehet eljutni a mi kis falunkba, de Simontornya felől is kétséges, hiszen már Igar-Vámig torlódik az Igar-Vámszőlőhegy Ozora felőli oldalától kezdődő autósor. Az emberek természetesen ebben a körülbelül 4-5 kilométeresre nyúló sorban egyre türelmetlenebbek voltak, a szobámban ülve is hallottam, hogy amikor éppen öt métert araszol a sor, jön egy ajtócsapódás, és inkább kiszállnak gépjárműveikből a szórakozni vágyók.

Már este 20-21 óra felé jártunk, amikor a legtürelmetlenebbek dudaszóval próbáltak érvényesülni, persze ez a legkevesebb sikerrel sem járt, maximum a helyieket – mint például engem is –, akik épp az elalváshoz készülődtek, bosszantották fel.

Végül hajnali háromra csak véget ért az őrület, aki szeretett volna, bejutott a fesztiválra, és mindenki nyugodtan alhatta álmát. Mondhatom talán azt, megértük ezt is. A kis 2-300 fős falunkból világváros lett, és most már nemcsak az M7-es tud elesni, hanem ennek a kis településnek a fő utcája is.

Egy kedves helyi olvasónk, Kökény Sion a kocsisor egy kis részéről videót is készített, amit ezúton is köszönünk neki! Nemsokára pedig egy beszélgetést is olvashatnak vele, hiszen óriási álma vált valóra a helyi fiatalnak az O.Z.O.R.A. Fesztivál szervezőinek segítségével.