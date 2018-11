Minden magyar középiskolás nevezhet a kihívásra

A Tarsoly Ifjúságért Egyesület idén is megszervezi korunk Európájáról szóló vetélkedősorozatát. Középiskolások jelentkezését várják – az egész Kárpát-medencéből!

Jövő hétfőn a virtuális térben indul el a viadal. Már most is lehet regisztrálni a szervező egyesület honlapján. Négy fős csapatok nevezését várják. A mi Európánk című versenyt 2008 óta gardírozzák a tarsolyosok. Az idei kiírás elnevezése új: Hétköznapok Európája. A felhívásból kiolvasható annak filozófiája: – Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok gyarapítsák ismereteiket Európáról és térségünk Európában betöltött szerepéről, múltjáról, jelenéről. Célunk az is, hogy otthonosan mozogjanak a hétköznapi élet fontos témáiban. Szeretnénk alkalmat adni arra, hogy a résztvevők értelmes kortárs kapcsolatokat alakíthassanak ki – írják. A vetélkedő feladatai a hétköznapi európai életet, a kontinens idegen­forgalmát, kultúráját, gaszt­ronómiáját tematizálják.

Sipos András, egyesületi elnök felelevenítette: anno a Közép-Dunántúl iskoláit hívták versenybe, de hamar kiterjesztették szárnyaikat a teljes Kárpát-medencére. Felvidékről és Erdélyből mindig jöttek nevezések, ahogy Szerbia magyarlakta részeiről is. Kárpátaljáról is sokáig rendre voltak résztvevők. Sipos elmondta, az u­tóbbi években megcsappant a kárpátaljai magyarok vetélkedő kedve, feltételezi, hogy ezt az elmúlt években tapasztalt helyi feszültségek okozzák. A verseny két internetes fordulóval nyit, feleletválasztós feladatlapokat kell kitölteniük a résztvevőknek. Az első forduló hétfőn startol el és november 26-29. között zajlik. A második menet január 28-31. között lesz. 9 csapat jut be a márciusi fehérvári döntőbe. A csapatok szállását és étkezését a szervezők állják.

